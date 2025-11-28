健康網》打賭別再選雞排！ 營養師曝具5危害的「3高炸彈」

營養師高敏敏表示，雞排外層的麵粉或麵包粉在高溫油炸後吸收大量油脂，熱量比原材料高出2-5倍，容易導致脂肪堆積，引發肥胖及代謝性疾病。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人打賭時，會指定雞排作輸贏賭注。然而，它真的是「獎」嗎？還是帶來健康危機？營養師高敏敏指出，這片美味雞排其實是高油、高鈉、高熱量的3高炸彈，對於身體還可能造成血管硬化、致癌風險、肥胖囤脂肪、腎臟負擔、中風與心血管疾病等5大危害，長期多吃不只會胖，也會輸掉健康。

高敏敏於臉書專頁發文指出，雞排是很多人打賭時喜歡指定的獎品，但這片外酥內軟的美食，其實隱藏以下5大健康風險：

●血管硬化：蛋白質在高溫油炸過程中，營養素會被破壞，還會形成醣化蛋白質。這種物質會損害血管彈性，導致血管硬化，不僅增加高血壓、中風風險，還可能引發冠心病等嚴重疾病。

●提高致癌風險：油炸時的高溫容易產生多環芳香烴PAHs等致癌物，尤其是高脂肪+高溫環境更容易產生氧化物，若經常攝取油炸食品，腸胃癌、肝癌等風險都會悄悄上升。

●易囤積脂肪、增加肥胖風險：雞排外層的麵粉或麵包粉在高溫油炸後吸收大量油脂，熱量比原材料高出2-5倍，容易導致脂肪堆積，引發肥胖及代謝性疾病；建議可使用氣炸鍋或烘烤方式料理，減少油脂攝取。

●加重腎臟負擔：雞排在醃製階段就會加入鹽份，炸完再撒胡椒粉或其他調味料，整片雞排的鈉含量常常直接爆表，導致腎臟必須拚命工作才能排掉多餘的鈉，長期下來容易造成腎臟壓力，甚至提高腎病風險。

●增加中風、心血管疾病風險：高油+高鈉的組合會讓血脂升高、血管收縮、血壓飆升，以致心臟負擔變大，中風、心肌梗塞的風險也跟著提高。

對此，高敏敏也特別提醒，吃雞排應掌握以下4重點，包括：去皮再吃、不加九層塔、不額外添加調味料、搭配無糖飲料，可大幅降低吸油量與熱量，減少鈉的攝取與身體負擔，也能吃得更健康。並強調吃雞排當天其他餐記得多補蔬菜、水分、原型食物，同時避免再吃鹹酥雞、薯條等二次重炸的食品，也能讓身體有喘息的空間。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

