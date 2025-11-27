健康網》吃鍋加菜好「食」機！ 選對茼蒿高纖、鮮甜更對味

農糧署分享，茼蒿富含膳食纖維、維生素K以及β-胡蘿蔔素等營養素，冬季時節搭配煮火鍋，鮮甜、清香最對味。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣漸漸冷了起來，吃火鍋正是時候，除了主食外，各類蔬菜也是均衡飲食的必備好食材。農糧署分享，茼蒿富含膳食纖維、維生素K以及β-胡蘿蔔素等營養素，台灣常見大葉、小葉2種類，大葉茼蒿葉厚、氣味溫和，特別適合煮湯料理，冬季時節煮火鍋來盤鮮甜又帶清香的茼蒿可說最對味

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA – 農糧署」發文分享說明，台灣常見的茼蒿，主要可分為以下2大類：

●大葉茼蒿：又名圓葉茼蒿，葉厚寬大、嫩枝粗短且纖維較少，氣味也較為溫和；料理適合用來煮湯、煮麵、煮火鍋或加入鹹湯圓，除可為料理增添色澤，也可提升口感。

●小葉茼蒿：又名山茼蒿，葉呈狹薄鋸齒狀、嫩莖細長、纖維較粗，香氣更為濃郁；

料理適合用來熱炒、煎蛋或涼拌，也可為料理添加香氣。

挑選茼蒿時，農糧署提醒，可選擇具有產銷履歷或有機驗證的產品。沖洗時，以流動清水輕輕沖洗，浸泡約10分鐘後，再次沖洗即可。

此外，農糧署也曾於臉書發文介紹，除了茼蒿之外，經典不敗、爽脆清甜的高麗菜，還有近年強勢崛起的水蓮、口感滑順的金針菇、軟嫩鮮甜的大白菜，以及芋頭、南瓜、香菜等食材，同樣富含膳食纖維、多種維生素、礦物質與蛋白質，因此也是推薦的火鍋最佳配菜選擇。

