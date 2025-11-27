自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃鍋加菜好「食」機！ 選對茼蒿高纖、鮮甜更對味

2025/11/27 18:19

農糧署分享，茼蒿富含膳食纖維、維生素K以及β-胡蘿蔔素等營養素，冬季時節搭配煮火鍋，鮮甜、清香最對味。（資料照）

農糧署分享，茼蒿富含膳食纖維、維生素K以及β-胡蘿蔔素等營養素，冬季時節搭配煮火鍋，鮮甜、清香最對味。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣漸漸冷了起來，吃火鍋正是時候，除了主食外，各類蔬菜也是均衡飲食的必備好食材。農糧署分享，茼蒿富含膳食纖維、維生素K以及β-胡蘿蔔素等營養素，台灣常見大葉、小葉2種類，大葉茼蒿葉厚、氣味溫和，特別適合煮湯料理，冬季時節煮火鍋來盤鮮甜又帶清香的茼蒿可說最對味

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA – 農糧署」發文分享說明，台灣常見的茼蒿，主要可分為以下2大類：

大葉茼蒿：又名圓葉茼蒿，葉厚寬大、嫩枝粗短且纖維較少，氣味也較為溫和；料理適合用來煮湯、煮麵、煮火鍋或加入鹹湯圓，除可為料理增添色澤，也可提升口感。

小葉茼蒿：又名山茼蒿，葉呈狹薄鋸齒狀、嫩莖細長、纖維較粗，香氣更為濃郁；
料理適合用來熱炒、煎蛋或涼拌，也可為料理添加香氣。

挑選茼蒿時，農糧署提醒，可選擇具有產銷履歷或有機驗證的產品。沖洗時，以流動清水輕輕沖洗，浸泡約10分鐘後，再次沖洗即可。

此外，農糧署也曾於臉書發文介紹，除了茼蒿之外，經典不敗、爽脆清甜的高麗菜，還有近年強勢崛起的水蓮、口感滑順的金針菇、軟嫩鮮甜的大白菜，以及芋頭、南瓜、香菜等食材，同樣富含膳食纖維、多種維生素、礦物質與蛋白質，因此也是推薦的火鍋最佳配菜選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中