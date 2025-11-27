自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

重度氣喘治療新希望 注射療法有望助患者停止服用類固醇藥物

2025/11/27 11:50

實驗發現，每月進行1次特澤魯單抗注射療法，可能使重度氣喘患者停止服用類固醇藥物。特澤魯單抗商品名為泰莎樂注射液劑。（擷自X@Aller_MD）

實驗發現，每月進行1次特澤魯單抗注射療法，可能使重度氣喘患者停止服用類固醇藥物。特澤魯單抗商品名為泰莎樂注射液劑。（擷自X@Aller_MD）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據估計全球有超過2.6億人患有氣喘，其中重度氣喘患者通常需要每日服用類固醇藥物。最近1項英國臨床實驗發現，每月進行1次特澤魯單抗（tezepelumab）注射療法，可能使重度氣喘患者停止服用類固醇藥物。該研究發表於刺胳針呼吸醫學期刊上。

根據《衛報》（The Guardian）報導，特澤魯單抗商品名為泰莎樂（Tezspire）注射液劑，由阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司生產。它能和1種與氣道發炎相關的蛋白質結合並阻斷其活性。

英國倫敦國王學院領導的研究團隊，將300名患有嚴重、未控制氣喘的成年患者納入實驗，他們每天服用5毫克至40毫克的類固醇藥物，並每月接受1次 特澤魯單抗治療。

經過1年治療後，超過一半參與者完全停止服用類固醇藥物，且氣喘未復發。近90%的參與者也將類固醇藥物用量減少至低劑量。

研究結果顯示，特澤魯單抗顯著改善了氣喘症狀、肺功能和整體生活品質。研究團隊表示，實驗期間有三分之二的患者未出現任何氣喘發作。

研究主要作者，倫敦國王學院呼吸醫學專家傑克遜（David Jackson）教授表示，特澤魯單抗還能抑制過敏相關症狀並改善慢性鼻竇炎，因此對於同時患有上呼吸道和下呼吸道症狀的重度氣喘患者來說，此研究結果尤其振奮。

英國氣喘與肺病協會研究與創新主任沃克（Samantha Walker）博士聲稱，此研究對氣喘治療未來來說是令人鼓舞的進展，它有望改變重度氣喘患者的生活。

英國皇家全科醫師學會主席霍桑（Kamila Hawthorne）教授說，對某些氣喘患者而言，每月注射1次特澤魯單抗而非每日服藥，或許是1種更容易接受的治療方案。

