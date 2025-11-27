自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

糖尿病老翁頻心悸手抖差點暈倒 醫：15/15法則救命

2025/11/27 11:20

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師張晶雅提醒糖尿病患者若出現低血糖症狀要提高警覺。（亞大醫院提供）

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師張晶雅提醒糖尿病患者若出現低血糖症狀要提高警覺。（亞大醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市75歲許姓老翁患有第二型糖尿病多年，近半年頻出現心悸、手抖、冒冷汗等不適，有時候視線模糊、頭暈，甚至差點暈倒。經陪同就醫檢查後才發現竟是低血糖作祟，除建議飲食運動及藥物調整及使用密切監測血糖外，也提醒一旦發生低血糖症狀，可採用「15/15」法則應急。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師張晶雅說，因高齡糖友同時具有使用胰島素、慢性病多、吃多種藥物、腎功能下降等多重風險，會延長藥物在體內作用，讓血糖掉得更快、更深，如果再加上晚餐吃太少、忘記吃點心、或天氣變化造成食慾不佳，低血糖就可能在日常中無聲無息襲擊，是糖友最容易忽略卻最危險的健康危機。

所幸經醫療團隊調整藥物劑量與飲食運動計畫後，阿公血糖終於回到穩定範圍，醫師也協助他使用連續血糖監測儀（CGM）隨時掌握血糖變化，讓他外出更安心，張晶雅提醒，當血糖低於70mg/dL，身體會出現心悸、冒汗、發抖、強烈飢餓、頭暈等症狀，若繼續下降，更可能語無倫次、意識不清甚至昏迷，嚴重時恐造成跌倒骨折、住院風險大增。

因此一旦低血糖發生，務必記住簡單有效的「15/15 法則」，立即補充15克快速吸收的碳水化合物，如三、四顆葡萄糖錠、一小杯果汁或一湯匙砂糖、蜂蜜，15分鐘後再次測量血糖，若仍低於70mg/dL就再補充一次，當血糖稍微回升後，再吃一份含碳水化合物與蛋白質的小點心，避免血糖再度下降，隨身攜帶糖果或葡萄糖錠，將可更安心維持日常生活品質，也能大幅降低緊急送醫風險。

