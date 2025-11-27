自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

翻轉扎針會痛刻板印象 北市聯醫引進「雷射針灸」

2025/11/27 11:05

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區正式引進雷射針灸，結合現代雷射科技與中醫經絡理論，提供非侵入、無痛、精準的新型針灸選擇。（北市聯醫林森中醫昆明院區提供）

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區正式引進雷射針灸，結合現代雷射科技與中醫經絡理論，提供非侵入、無痛、精準的新型針灸選擇。（北市聯醫林森中醫昆明院區提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區正式引進雷射針灸，結合現代雷射科技與中醫經絡理論，提供非侵入、無痛、精準的新型針灸選擇。療法特別適合怕針族群、高齡者或體質敏感者，翻轉社會對傳統針灸「扎針會痛」的刻板印象。試辦期間，初次治療者對於療程的舒適無痛感感到驚艷，部分高齡患者也直呼「終於不用怕被針扎了」。中醫家庭暨社區醫學科主任陳重嘉盼望，讓更多因畏懼針刺而卻步的患者，能安心接受中醫診療，提升就醫意願與健康品質。

北市聯醫表示，一名長期飽受頑固性三叉神經痛折磨、對藥物反應不佳的患者，常出現左側顏面肌肉劇烈抽搐與陣發性刺痛，嚴重時波及對側臉部，甚至影響說話與進食。過往須接受數月傳統針刺針灸方能逐步緩解，不過導入「雷射針灸」後，疼痛得以即時紓解，療效可維持2至3週，回診頻率明顯降低。

聯醫指出，這次導入的雷射針灸係以低能量雷射光作用於穴位，達到活絡經絡、緩解病症的效果，且在治療過程中不穿刺、不流血、幾無疼痛感，患者能在舒適環境中完成療程。臨床與相關研究亦顯示，雷射針灸對肌肉骨骼疼痛、情緒緊張、婦科調理與消化困擾等皆有助益。臨床觀察也顯示，肩頸痠痛、焦慮緊繃等常見症狀在持續治療後普遍改善。

