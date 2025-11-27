民眾使用血糖機5字訣 測量更精確安全

民眾使用血糖機，注意5字訣小撇步。圖為情境照。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國人日益注重身體健康保健，也時常購買保健食品與器材使用， 血糖機也是不少消費者購買的品項。不過，苗栗縣府衛生局發現，不少購買血糖機的民眾可能不清楚如何使用白白挨針，或是害怕採血伴隨的痛感，因此提供5字訣「潔、採、校、保、維」小撇步提供民眾參考。

苗縣府衛生局指出，潔為避免感染，在測量的過程中要注意衛生，避免感染的風險；採則是適當採血：遵照正確的方法採血，並採取足以判讀的血量；校則為自主校正，民眾第一次使用血糖機、每次開啟一盒新的試片，以及更換電池時，都需重新校正，以確保血糖機測量正確的數值；保即是保存試片，確認試片仍在有效期限內，並保存於涼爽乾燥、避免陽光直射的環境；維則要注意適時維護，並與定期就診的醫療院所血糖機數值進行比對，若誤差太大，則請原廠進行維修校驗。

至於採血小步驟，由於血糖機包括本體測量機、採血器和試片。衛生局建議可先詳閱說明書，或在購買時諮詢專業的醫藥人員。衛生局也指出，目前市售血糖機操作方法簡便先開啟血糖機，用採血器快速輕扎手指一下，將少量的血液沾在試片上，再把試片插進血糖機，即會顯示血糖數值。

