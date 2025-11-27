自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

農藥誤當茶飲大口喝 南投7旬婦送醫撿回一命

2025/11/27 10:09

南投73歲婦人誤將農藥當茶飲喝，經衛生福利部南投醫院急救，撿回一命。（資料照，記者張協昇攝）

南投73歲婦人誤將農藥當茶飲喝，經衛生福利部南投醫院急救，撿回一命。（資料照，記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣是農業大縣，農藥使用頻繁；惟民眾對於剩餘農藥若保存不當，恐發生誤食意外。縣內就有一名73歲婦人，因家中農藥以寶特瓶分裝，誤以為是茶飲而大口喝下，導致嚴重有機磷中毒，經衛生福利部南投醫院急救，撿回一命。

據了解，這名73歲的婦人長期接受腹膜透析治療，同時因患有失智症，認知功能較弱，事發當日因口渴，看見家中角落放置的寶特瓶，誤以為是茶水便直接飲用，沒想到瓶內竟是家人分裝剩餘的有機磷農藥，家人發現後立即將其送醫。

南投醫院腎臟科醫師葉哲廷表示，患者抵達急診時已出現典型的有機磷中毒症狀，包括意識不清、心搏過緩及呼吸道分泌物急劇增加，更棘手的是患者為末期腎臟病患，原本使用的腹膜透析已無法應付嚴重的代謝性酸中毒，考量患者中毒後併發休克與乳酸中毒，且可能伴隨癲癇發作，醫療團隊將透析模式轉換為更為精密的「連續性靜脈血液透析過濾術」（CVVHDF），以溫和且連續的方式清除體內毒素與矯正酸中毒，同時避免傳統血液透析可能造成的血壓波動。 經過加護病房數日搶救，患者生命徵象終於穩定，並結合神經內科、復健科與身心科團隊照護，目前已成功脫離呼吸器，恢復清醒，準備出院。

南投醫院呼籲民眾千萬不要使用寶特瓶或食品容器分裝農藥，應保留原包裝並上鎖放置於兒童與失智長者無法取得處，若不幸發生誤食，應立即持農藥瓶罐就醫，縮短醫療團隊辨識毒物成分的時間，爭取黃金搶救機會。

南投73歲婦人誤將農藥當茶飲喝，南投醫院呼籲民眾避免以寶特瓶分裝農藥，以免誤食，此為示意圖，與案情無關。（記者張協昇攝）

南投73歲婦人誤將農藥當茶飲喝，南投醫院呼籲民眾避免以寶特瓶分裝農藥，以免誤食，此為示意圖，與案情無關。（記者張協昇攝）

