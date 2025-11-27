健康網》膝關節退化怎麼動？ 研究剖析它最適合

膝關節退化的人可做何運動？腎臟科醫師王介立指出，依期刊系統回顧與網路統合分析，有氧運動脫穎而出；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有氧運動、肌力訓練、柔軟度訓練、神經肌肉訓練、身心運動（太極、瑜伽等）以及混合運動等，其中有氧運動在統合排序指標裡，平均名次是所有運動裡最好的。

腎臟科醫師王介立表示，《BMJ》期刊系統回顧與網路統合分析，比較「膝退化性關節炎」不同運動處置的效果，總共217篇隨機試驗、15684位病人。

王介立在臉書上發文分享，分析以「減少疼痛、提升功能、改善步態表現、提高生活品質」等4大指標上，長期追蹤下，有氧運動在功能與步態上的優勢仍大致存在。整體來看，有氧運動在統合排序指標裡，平均名次是所有運動裡最好的。

王介立認為，如果有膝關節退化問題，運動不是只能練大腿肌肉。有氧運動，像是快走、騎腳踏車、游泳等，在減痛、改善走路能力和生活品質上，整體效果看起來是最好的；再視體力和關節狀況，加上一些肌力與伸展訓練，會更完整。

肌力訓練與混合訓練在「提升功能」方面中期效果不錯；柔軟度訓練在長期疼痛改善上有一定效果；神經肌肉訓練在短期步態表現上特別突出。

「膝退化性關節炎」在安全性運動上面，大約只有2成試驗詳細回報不良事件，整體看起來，王介立說，各種運動與對照組相比都沒有明顯增加嚴重副作用，但信賴區間很寬，證據較不精確。

有氧運動大致有幾個共通特徵：

●使用大肌群，節奏規律、可以持續一段時間（通常至少10分鐘以上）。

●強度大約是「心跳變快、覺得有點喘，但還說得出完整句子」的程度。

●研究中常見的處方，包括：快走或健走（室內跑步機或戶外）、騎腳踏車或腳踏車機、游泳或水中健走、低衝擊有氧體操、踏步機等。

