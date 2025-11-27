健康網》近視度數深≠不能雷射？ 醫：角膜條件才是關鍵

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻表示，能不能做雷射，關鍵不是度數，而是角膜厚度、弧度、穩定度與結構是否健康；情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我近視度數很深，這樣可以近視雷射嗎？」，高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻提醒，能不能做雷射，關鍵不是度數，而是角膜厚度、弧度、穩定度與結構是否健康。近視雷射的本質是以雷射「雕刻角膜」改變屈光度，因此角膜安全性決定能否進行手術。若角膜條件不符合，仍可考慮PRK或ICL等替代方式。

近視雷射的原理

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」表示，雷射手術的核心，就是「雕刻角膜」來改變屈光度，讓光線能正確聚焦在視網膜上。醫師判斷能不能做手術，這4點才是關鍵：

請繼續往下閱讀...

●角膜厚度：必須夠厚，才能安全切削，不會留下太薄的角膜。

●角膜弧度與穩定度：確保角膜形狀健康，避免手術後變形或擴張。

●角膜結構檢查：要排除圓錐角膜、角膜疤痕等病變。

●眼睛整體狀況：像乾眼症、青光眼、糖尿病視網膜病變，都需要一併考量。

度數深淺會有影響嗎

粘靖旻提到，度數深的人，確實需要切削的角膜厚度較多，所以更要評估是否「角膜剩餘厚度」足夠。完整檢查比自己猜測重要。想擺脫眼鏡，卻因為角膜條件被拒於門外？還有這些選項：

●LASIK／Smile全飛秒：常見方式，術後恢復快。

●PRK表面切削：適合角膜比較薄的。

●ICL植入式晶體：如果角膜真的太薄，還有這種「不切削角膜」的方式。

粘靖旻提醒，度數深≠直接被拒絕，真正的重點是角膜安全性，和眼睛整體健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法