健康網》膠原蛋白加強吸收 營養師：別加1飲料
〔健康頻道／綜合報導〕膠原蛋白怎麼吃吸收最好？營養師張語希於臉書粉專指出，補充膠原蛋白，吃對時間、搭對食物才是關鍵。她說明，空腹吃吸收比較快，搭配維生素C、鋅、銅，可加速膠原蛋白生成；不應與含糖飲料一同服用；每天2,500～5,000毫克，吃至少8週。
張語希分享膠原蛋白最佳吃法：
1.空腹吃吸收快：早上起床或睡前空腹時，身體吸收力最好，這時補充膠原蛋白，胺基酸能更快進入血液循環。
2.搭配維生素C一起吃：維生素C能促進膠原生成，讓膠原更容易被身體利用，是「膠原的好夥伴」！建議可一起吃奇異果、芭樂、檸檬水。
3.可搭膠原生成關鍵營養素：搭配含鋅、銅的食物，幫助關節靈活、行動更順暢。研究指出，鋅與銅是形成膠原過程的重要輔因子，能促進膠原與骨基質的形成。
●含鋅食物：牡蠣、牛肉、南瓜子。
●含銅食物：腰果、杏仁、內臟。
4.避開這些NG吃法：高糖飲食會促進膠原蛋白發生糖化反應，使皮膚容易老化、彈性下降，建議補充膠原蛋白時，別同時搭配含糖飲料！
5.建議劑量與習慣：每天2,500～5,000毫克，連續吃至少8週效果最明顯。
張語希建議，早上空腹服用膠原蛋白、三餐飲食均衡攝取、持續8週以上。持之以恆最關鍵，搭配均衡飲食與良好作息，讓膠原效果更持久。每天一點努力都能看見自己的改變！
