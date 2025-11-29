健康網》膠原蛋白加強吸收 營養師：別加1飲料

營養師張語希指出，搭配維生素C、鋅、銅，可加速膠原蛋白生成。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕膠原蛋白怎麼吃吸收最好？營養師張語希於臉書粉專指出，補充膠原蛋白，吃對時間、搭對食物才是關鍵。她說明，空腹吃吸收比較快，搭配維生素C、鋅、銅，可加速膠原蛋白生成；不應與含糖飲料一同服用；每天2,500～5,000毫克，吃至少8週。

張語希分享膠原蛋白最佳吃法：

1.空腹吃吸收快：早上起床或睡前空腹時，身體吸收力最好，這時補充膠原蛋白，胺基酸能更快進入血液循環。

請繼續往下閱讀...

2.搭配維生素C一起吃：維生素C能促進膠原生成，讓膠原更容易被身體利用，是「膠原的好夥伴」！建議可一起吃奇異果、芭樂、檸檬水。

3.可搭膠原生成關鍵營養素：搭配含鋅、銅的食物，幫助關節靈活、行動更順暢。研究指出，鋅與銅是形成膠原過程的重要輔因子，能促進膠原與骨基質的形成。

●含鋅食物：牡蠣、牛肉、南瓜子。

●含銅食物：腰果、杏仁、內臟。

4.避開這些NG吃法：高糖飲食會促進膠原蛋白發生糖化反應，使皮膚容易老化、彈性下降，建議補充膠原蛋白時，別同時搭配含糖飲料！

5.建議劑量與習慣：每天2,500～5,000毫克，連續吃至少8週效果最明顯。

張語希建議，早上空腹服用膠原蛋白、三餐飲食均衡攝取、持續8週以上。持之以恆最關鍵，搭配均衡飲食與良好作息，讓膠原效果更持久。每天一點努力都能看見自己的改變！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法