健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》基因非宿命！ 醫揭關鍵策略改寫健康命運

2025/11/26 21:28

基因檢測需搭配臨床數據、家族史、生活習慣等多面向資訊，由專業團隊整合分析，才能發揮真正價值；示意圖。（圖擷取自photoAC）

基因檢測需搭配臨床數據、家族史、生活習慣等多面向資訊，由專業團隊整合分析，才能發揮真正價值；示意圖。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕30多歲的周先生長期為體重管理苦惱，曾嘗試過許多方法，始終看不到明顯改變，尤其是他在接受基因檢測後，發現自己確實帶有多項與肥胖風險相關的基因變異，讓他更沮喪；聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺指出，從預防醫學的角度，其實基因不是命運，而是了解自己身體的線索。掌握這些線索後，反而能找到更適合自己的健康管理方式。

顏佐樺指出，臨床上常見的基因檢測可分為「先天遺傳基因檢測」和「後天體細胞突變檢測」兩大類，其中「先天遺傳基因檢測」主要用於了解遺傳疾病風險，並提供個人化的飲食與生活建議，而「後天體細胞突變檢測」多應用於腫瘤醫學，用來檢測腫瘤細胞突變，協助醫師挑選合適的標靶藥物或免疫治療。

顏佐樺表示，隨著檢測技術進步，WGS全基因體定序（Whole Genome Sequencing）能一次掃描30億位點，提供完整基因資訊，作為長期健康管理的重要依據。

顏佐樺提醒，民眾在閱讀基因檢測報告時，常出現兩大迷思。

●迷思1：把基因當作命運

顏佐樺指出，周先生的檢測報告顯示，他具有APOA2、FTO等與肥胖風險相關的基因變異。APOA2 變異者若飽和脂肪攝取過高，肥胖風險會上升；FTO變異者飽足感較不敏銳，需要調整飲食策略。

顏佐樺說，這類資訊不是宿命，而是協助制定更適合體質的健康策略。根據報告為周先生設計飲食與運動計畫後，數月內他成功減脂並改善體能，正說明基因只是方向，而非結局。

●迷思2：片面解讀少量基因位點

有些人僅檢測少數基因變異，就急著做出各種健康結論。顏佐樺強調，基因檢測需搭配臨床數據、家族史、生活習慣等多面向資訊，由專業團隊整合分析，才能發揮真正價值。

正確解讀基因 才能將風險轉為優勢

顏佐樺表示，基因檢測報告不是終點，而是健康管理的起點。了解基因資訊，有助發揮身體優勢、提前布局潛在風險，並將建議落實到每日飲食、運動、睡眠與壓力管理中。

他後強調，行為比基因更能改變健康結果，當我們把生活習慣調整到正確的方向，就能真正把基因的「調光器」轉向更健康的一端。

