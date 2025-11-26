健康網》甘迺迪外孫女自曝得了血癌 壽命剩1年 醫：沒那麼悲觀啦！

美國前總統甘迺迪的外孫女史洛斯柏格自曝自己的癌症，醫師稱只剩1年壽命，台大癌醫血液腫瘤科醫師劉家豪說，應該沒有那麼悲觀，在台灣成功案例是很多的。（資料照，美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕美國前總統甘迺迪的外孫女史洛斯柏格（Tatiana Schlossberg）自曝自己罹患急性骨髓性白血病，美國醫師指她壽命只剩一年。台大癌醫血液腫瘤科醫師劉家豪說，應該沒有那麼悲觀，在台灣成功案例是很多的。

劉家豪指出，急性白血病有不少人仍能夠回到社會工作崗位，如知名幾米畫家、職棒主播潘忠韋、前新光婦產科主任林禹宏醫師、名主持人楊月娥的女兒等人，所以罹患急性白血病的病患，應積極治療，不應放棄希望。

台大醫院、台大癌醫一年進行238例骨髓移植，4年約千餘例，其中，異體移植佔145例，自體移植佔93例。異體移植中，配對不合的移植佔83例，配對全合的兄弟姊妹佔43例。

外媒報導，史洛斯柏格自述在2024年5月被診斷出罹患癌症，當時她34歲。她在生下第二胎後，醫生注意到她的白血球數值偏高，檢查結果顯示為急性骨髓性白血病。目前已接受過多次化療及兩次幹細胞移植，但她的主治醫師卻告訴她只能再活一年。

劉家豪指出，造血幹細胞移植是接受異體造血幹細胞移植的病人，需先接受「骨髓清除化學治療」（少部分合併「全身性放射線治療」），清除病患原有骨髓和減少體內癌細胞，隨後輸注預存或捐贈者的骨髓或周邊血造血幹細胞。找尋配對者過程較耗時，通常以全合的兄弟姊妹為優先選擇，其次再找骨髓庫配對志願者。

急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia，AML），是台灣最常見的成人白血病。發病時常有發燒、瘀青、疲倦等症狀。急性骨髓性白血病要規劃治療、預測預後及復發風險，可採用2022年世界衛生組織（WHO）分類與國際共識分類（ICC），依細胞型態、染色體變化、基因異常及相關病史分類。

除了急性骨髓性白血病FAB第三型（急性前骨髓性白血病，APL）的治療以標靶與化學治療方式外，其餘亞型在年輕且無嚴重共病狀況下，第一步驟是「誘導性治療」，常用的化學治療組合是小紅莓類藥物連續注射3天，加上Cytosar（Ara-C）連續7天。治療效果可達約50至70%的完全緩解率。

在疾病緩解後，仍須接受「鞏固性」化學治療約3至4次，以增加治療深度與防止疾病復發。部分病人可以在誘導治療與鞏固治療期併用標靶藥物以增加治療成功率。

針對年長或合併共病症的體弱病人，則可使用標靶治療搭配減低劑量的化學藥物或去甲基化藥物治療，也有5至7成完全緩解率。若前期治療效果不佳、有持續微量癌細胞殘留、或癌細胞上帶有預後不良的染色體或基因突變，則必須在血癌緩解後，盡快進行異體造血幹細胞移植以增加治癒率。

