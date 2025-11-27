限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》慢性腎病早期無症狀 國健署推護腎4要點
〔健康頻道／綜合報導〕慢性腎臟病通常在早期時沒有明顯症狀，很多人等到出現疲倦、水腫，甚至腎功能嚴重受損時，才發現問題已經很嚴重。國民健康署（下稱國健署）於臉書粉專提醒，日常護腎應減少鹽分、加工食品攝取；規律運動；定期檢查；控制血壓、血糖。2025年起，30-39歲族群也能做免費健檢。
日常護腎小撇步
●減少鹽分攝取，少吃加工食品。
請繼續往下閱讀...
●每天運動30分鐘。
●定期檢查腎功能。
●遵循醫師建議，控制血壓、血糖。
國健署提醒，記得定期做「成人預防保健服務」：免費檢查血壓、血糖、腎功能，提早發現問題。2025年起，30-39歲族群也能做免費健檢，還新增「腎病識能衛教指導」，讓醫師教你如何聰明護腎。早檢查、早保養，守護腎臟健康，遠離腎臟病！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應