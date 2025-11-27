健康網》慢性腎病早期無症狀 國健署推護腎4要點

國民健康署指出，日常護腎應減少鹽分、加工食品攝取；規律運動；定期檢查；控制血壓、血糖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕慢性腎臟病通常在早期時沒有明顯症狀，很多人等到出現疲倦、水腫，甚至腎功能嚴重受損時，才發現問題已經很嚴重。國民健康署（下稱國健署）於臉書粉專提醒，日常護腎應減少鹽分、加工食品攝取；規律運動；定期檢查；控制血壓、血糖。2025年起，30-39歲族群也能做免費健檢。

日常護腎小撇步

●減少鹽分攝取，少吃加工食品。

●每天運動30分鐘。

●定期檢查腎功能。

●遵循醫師建議，控制血壓、血糖。

國健署提醒，記得定期做「成人預防保健服務」：免費檢查血壓、血糖、腎功能，提早發現問題。2025年起，30-39歲族群也能做免費健檢，還新增「腎病識能衛教指導」，讓醫師教你如何聰明護腎。早檢查、早保養，守護腎臟健康，遠離腎臟病！

