健康網》您說，我想聽 董氏基金會推老年憂鬱症微電影觸動人心

董氏基金會首次推出的微電影─《你說，我想聽》老年憂鬱症防治系列，卡司堅強，范逸臣（左）、黃沐妍擔綱。（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕「阿嬤，妳已經說好多遍…」、「不要一直重複啦！」不少長輩會嘮嘮叨叨，晚輩常沒有耐性聽下去。《你說，我想聽》老年憂鬱防治系列短片導演葉天倫也說，自己也犯了沒有耐性聽的毛病，讓老人家愈來愈沈默了，可能伴隨他們的是更多孤單。

董氏基金會與寶佳公益慈善基金會攜手首次推出老年憂鬱防治系列短片，卡司堅強，邀請「國民阿嬤」陳淑芳、范逸臣、黃沐妍、葉天倫演出，字字句句都打動人心。

根據國外研究顯示，孤獨感會增加憂鬱症的風險，而社會互動、情緒支持和歸屬感可緩衝孤獨和社會孤立對心理健康的負面影響，董氏基金會推動老年憂鬱防治計畫十年來提供各式心理健康資源，包含影片、海報、書籍、手冊、專欄文章及網路直播等，是幫助民眾預防老年憂鬱症的最佳保健工具，希望大家像今天發表的書籍和短片一樣，人老心不老。

86歲陳淑芳說，大家覺得她的接戲接很多，但是總是有沒戲拍的時候，她又獨居，有時也會感受到孤單，何況是現在老人家，兒女又不在身邊，寂寞是一定的。

與陳淑芳在短片中演出的黃沐妍也舉例自己外婆，過去阿嬤遇到她總是問：「呷飽？」今年過年因家中有親戚過世，她與阿嬤有深層對話，「我也是到了30歲，可以靜下心來聽阿公、阿嬤講話」沒想到這次談話，才知道阿嬤一直很遺憾自己從來都沒有披過白紗，因此，她要孫女一定要辦婚禮，不要留遺憾。黃沐妍談到阿嬤心願時，還忍不住流淚。

葉天倫說，《你說，我想聽》是對長者的一句溫柔地邀請，身旁有人想傾聽他們說自己的故事與想法；對年輕人而言，是一個提醒，簡單的話就能拉近與長輩「心」的距離，讓他們願意開口、願意被聽見，心門自然就會

慢慢打開。

《你說，我想聽》老年憂鬱症防治系列微電影

