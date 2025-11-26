健康網》腹脹、血便拖2個月 48歲工程師驚見腸道巨瘤

行健大直健康管理診所院長梁程超提醒，若出現腹脹、血便、體重莫名下降、排便變細等，應盡速就醫檢查；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕48歲林先生是1名工程師，因工作忙碌，雖然常覺得腹脹不適，偶爾出現血便，但因沒有慢性病，也無大腸癌家族史，加上平時不抽菸、不喝酒，只是飲食偏好紅肉，他以為只是一般的腸胃消化不良或是腸胃炎，血便也覺得只是痔瘡出血。直到症狀時間越拖越久，2-3個月都沒見好轉，才接受健康檢查，沒想到大腸內有1顆大型腫瘤，已經佔據腸道約2/3，進一步病理檢查確診為大腸癌。

內視鏡檢查顯示，大腸內有1顆大型腫瘤，已經佔據腸道約2/3。（行健大直健康管理診所提供）

行健大直健康管理診所院長梁程超指出，大腸癌已連續多年位居台灣癌症發生率前段班，且近年有愈來愈年輕化的趨勢。臨床上不少40-50歲的上班族與工程師族群，因久坐、外食多、蔬果少、高紅肉攝取，加上缺乏定期檢查，容易忽略早期警訊。

大腸癌早期症狀不明顯 腹脹、血便逾3週速就醫

梁程超提醒，大腸癌初期症狀常不明顯，但排便習慣改變、腹脹、血便、體重莫名下降、排便變細等。如果症狀持續超過3週，就應盡速就醫檢查。

近年內視鏡技術也持續進步，AI輔助腸胃鏡成為重要利器。梁程超指出，AI系統可在內視鏡過程中即時協助偵測微小病灶，辨識瘜肉或可疑組織，降低醫師因視覺疲勞或角度死角而漏掉早期病變的風險。研究顯示，AI輔助可提高腺瘤偵測率，有助發現早期大腸癌。

年逾45歲 外食、嗜吃燒烤、久坐族群應定期腸篩

梁程超呼籲，年過45歲的民眾，尤其是長期外食、喜歡吃燒烤或紅肉、生活壓力大且久坐的族群，都應定期接受大腸癌篩檢，包括糞便潛血檢查與必要時的腸胃鏡檢查。尤其是在年末期間聚會多，難免大吃大喝造成消化不順，這時千萬別輕忽了長時間的消化小毛病，可能是大腸癌發出的警訊。早期發現、早期治療是很關鍵。

