健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》過量攝取Omega-6恐致乳癌 醫：3類食物需控量

2025/11/26 20:11

腎臟科醫師江守山說，人體雖需Omega-6，但新研究指出，過量攝取堅果等食物中的多元不飽和脂肪酸，易活化三陰性乳癌生長途徑；示意圖。（圖取自freepik）

腎臟科醫師江守山說，人體雖需Omega-6，但新研究指出，過量攝取堅果等食物中的多元不飽和脂肪酸，易活化三陰性乳癌生長途徑；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕Omega-6存在於許多食物中，一直以來也被證實營養價值高，但最新研究可能顛覆了這種看法。腎臟科醫師江守山表示，人體雖需要Omega-6，但根據國外1項新研究指出，過量攝取這種多元不飽和脂肪酸，其中的亞麻油酸會活化三陰性乳癌的生長途徑，增加乳癌罹病風險。

江守山於臉書專頁發文指出，人體所需的Omega-6脂肪酸，健康的來源包括：堅果、雞蛋、多數的食用油（堅果油、苦茶油、橄欖油除外）。不過，根據1項新的研究發現，過量攝取這種多元不飽和脂肪酸，會加速一種侵襲性乳癌的生長，帶來不良後果。

江守山進一步說明，這是因為Omega-6脂肪酸中的亞麻油酸，可以活化「三陰性」乳癌的生長途徑，它會與FABP5蛋白結合，而FABP5蛋白在三陰性乳癌中很常見。至於三陰性乳癌，則是最難治療的乳癌類型之一。

那麼，這種對於健康至關重要的脂肪酸是如何活化致命的腫瘤呢？江守山說，威爾康奈爾醫學院的研究人員透過給實驗室小鼠餵食大量亞麻油酸進行研究，發現這些脂肪會增加FABP5蛋白的含量。

江守山表示，Omega-6雖是一種必需脂肪，但人體無法自行產生，只能從飲食中獲得。研究人員在小鼠身上觀察到，如果攝取過量Omega-6會致命。不過，自1950年代以來，由於油炸和加工食品中含有大豆油等種子油，因此人們攝取的Omega-6一直超過人體所需。

江守山說，研究人員一直懷疑，二戰以來癌症激增的罪魁禍首是加工食品中過量攝取Omega-6。如今，威爾康奈爾大學的研究人員朝著證實這項猜測，也又邁進了一步。

