健康 > 名人健康事

健康網》70歲癌症復發 許了10個清單 葉金川用「動」治「癌」

2025/11/29 13:10

前衛生署長葉金川說，抗癌後肌肉萎縮，他不能跑用走，騎車改騎平台，至於練手臂及胸背肌肉，改划獨木舟。（取自葉金川臉書）

前衛生署長葉金川說，抗癌後肌肉萎縮，他不能跑用走，騎車改騎平台，至於練手臂及胸背肌肉，改划獨木舟。（取自葉金川臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕前衛生署長葉金川今年滿75歲了，他回憶在70歲生日當天，一個人孤伶伶躺在病床看著窗外的星星，那時他因淋巴癌又復發，正在進行標靶和化學治療。

葉金川在自己的新書《八十歲，還能跑跳碰：歲月會增、心不必老》寫道：「原以為殘餘的癌細胞不會潛伏那麼久，可是它卻如同冬眠高手，潛伏多時還是會回來攪局」。

他表示，兩次抗癌過程中歷經標靶治療、電療與化療，而化療也伴隨不少副作用，如掉髮、指甲變得粗糙易裂、皮膚發癢及冒汗增多，甚至影響腎功能。

葉金川說，化療會影響身體細胞修復能力，例如他被蚊子叮咬後的傷口，竟超過一年仍未完全癒合。肌肉、韌帶或筋膜受傷，也需要更久的時間才能復原。造血功能同樣受到影響，當抽血或外傷發生時，傷口不易止血，並出現貧血現象，爬坡時也更容易氣喘、疲憊。

葉金川是愛好運動的人，治療期間體力明顯減退，劇烈運動難以負荷，但他轉念，山爬不了就走路、騎自行車就騎平地，因此，他穩住下肢、腿部肌力，但手臂、胸背明顯出現肌肉萎縮現象，於是，他重拾划獨木舟運動訓練上肢與核心肌力。

葉金川表示，許多癌友因擔心病情無法好轉而惶惶不可終日，壓力常導致憂鬱與焦慮、心情鬱卒、進一步失去活動與運動的動力。他強調，愈不動、肌肉與骨質流失便愈快，這樣一路連鎖惡化下去，身體只會持續衰敗。

葉金川認為，想要終止這個惡性循環，關鍵唯有運動，因為運動能促進生長荷爾蒙分泌、刺激幹細胞活化、改善組織修復能力，並提升免疫系統，增強對抗細菌、病毒與潛在癌化細胞的防護能力。

葉金川70歲10個送自己禮物清單，有一個400坪的『開心農場』」，愉快度過抗癌的日子。（取自葉金川臉書）

葉金川70歲10個送自己禮物清單，有一個400坪的『開心農場』」，愉快度過抗癌的日子。（取自葉金川臉書）

他在70歲生日後，陸續送自己10個禮物─「種一棵五葉松」、 「租下400坪農地當業餘農人」、「結交各行各業的朋友」、「不中斷的山友聚會」、「買一輛可以載獨木舟的車及獨木舟」、「學太極拳」、「學薩克斯風」、「學習手機短片剪接」、「寫小品文章」、「安排演講」。他說，70歲以後帶著這10個禮物，還有癌症的陰影，盡情享受生活樂趣。（擷錄《八十歲，還能跑跳碰：歲月會增、心不必老》，獲董氏基金會授權同意）

《八十歲，還能跑跳碰：歲月會增、心不必老》新書可上各通路購買。

