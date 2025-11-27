自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》幼兒發燒先別急著退！ 國健署教正確照護做法

2025/11/27 11:36

專家表示，發燒是兒童生病最常見的症狀表現之一，把握正確處理原則，避免不當的退燒方法，才能夠協助孩子康復；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，發燒是兒童生病最常見的症狀表現之一，把握正確處理原則，避免不當的退燒方法，才能夠協助孩子康復；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當家中的幼兒發燒時，父母親會特別的焦急。根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料表示，發燒是兒童生病最常見的症狀表現之一，但發燒未必就是疾病引起。發燒可促進免疫功能，貿然退燒未必有助其健康，應把握正確處理原則，避免不當的退燒方法，協助孩子康復。

關於發燒現象

●發燒的定義為身體內部中心體溫≧38℃。

●人體生病引起的發炎反應會讓體溫的定位點提高，所以造成發燒現象。

●開始發燒時，身體會感到發寒、四肢冰冷，這是體溫定位點上升的結果。

●一旦體溫提高到定位點之後，四肢會變溫熱，也不會有明顯怕冷的感覺。

●發燒一段時間或使用退燒藥以後，體溫定位點下降，身體可能會覺得熱，並開始流汗退燒。

國健署表示，適度發燒可以提升免疫系統的效能，有研究顯示退燒藥會壓抑身體免疫反應，反而可能延緩疾病的康復。有些家長擔心如果不積極退燒，孩子的體溫可能一直往上飆高，其實人體的體溫調控機制不會讓體溫無限上升。坊間孩子腦子燒壞的傳說，其實是孩子罹患腦炎、腦膜炎等疾病而留下神經後遺症，與發燒無直接因果關係。

什麼狀況是父母必須注意的危險病徵？國健署表示，有無發燒和體溫高低都不一定能代表疾病嚴重程度。兒童生病時，重要的是觀察有無重症危險病徵，如果有這些情形就必須儘速就醫：3個月以下嬰兒出現發燒症狀、持續頭痛與嘔吐、尿量大幅減少、皮膚出現紫斑、哭泣時沒有眼淚、心跳速度太慢、心跳不規則、咳痰有血絲、呼吸暫停、意識不清、持續昏睡、未發燒時躁動不安、眼神呆滯，或是嘴唇、手指、腳趾發黑等。

有關發燒的後續照顧，國健署表示，部分家長認為吃退燒藥以後如果又燒起來，就表示醫師開的藥沒有效，所以會去找其他醫師。事實上，各種退燒藥的效果都只能維持幾個小時，目的在暫時緩解病人的不適。如果疾病的過程還沒有結束，退燒以後又燒起來是常見的現象。家長必須注意孩子有無出現上述所列的危險病徵，並持續遵從醫囑追蹤治療。

