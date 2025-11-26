自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》冬天伸懶腰就痛 醫：活動量下降是脊椎痠痛元凶

2025/11/26 20:43

潤生復健科診所院長王竣平提到，每到冬天，很多人會出現天冷不想動，結果腰痠背痛更嚴重的狀況。（圖取自freepik）

潤生復健科診所院長王竣平提到，每到冬天，很多人會出現天冷不想動，結果腰痠背痛更嚴重的狀況。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冷天坐太久痠痛更嚴重，冬天偷懶不動脊椎會先抗議！潤生復健科診所院長王竣平提到，每到冬天，很多人會出現天冷不想動，結果腰痠背痛更嚴重的狀況。其實，問題不只來自氣候，而是活動量下降。少了運動，核心肌群變弱，脊椎失去保護，自然更容易出現痠痛。冬季守護脊椎，關鍵在於保持暖活，增加動機；核心肌群訓練；規律的小活動。

王竣平在臉書「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」分享守護脊椎的要點。

保持暖活 增加動機

●低溫會讓肌肉僵硬，就像橡皮筋變冷、變硬時更容易拉斷。

●天氣冷時，人容易縮著身體不動，血液循環更差、痠痛更明顯。

●適度保暖能減少僵硬感，也能提升活動意願，讓你更願意起身走動。

別忽略核心肌群

●核心肌群是脊椎的「天然護腰帶」，能分擔許多壓力。

●橋式、棒式鳥狗式等訓練不需器材、不占空間，適合在家做。

●每天花5–10分鐘鍛鍊，累積起來就是最好的脊椎保養。

規律的小活動

●久坐30–60分鐘，脊椎承受的壓力會大幅上升。

●即使冬天不方便外出，也能做室內運動：伸展、瑜伽、彈力帶訓練。

●規律小活動能促進血液循環，放鬆緊繃肌群，減少痠麻。

王竣平提醒，冬天的挑戰，不是只能忍受痠痛，而是要懂得用小小習慣，維持脊椎的穩定與力量。別讓寒冷，成為你退化的理由。

