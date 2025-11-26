限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》冬天伸懶腰就痛 醫：活動量下降是脊椎痠痛元凶
〔健康頻道／綜合報導〕冷天坐太久痠痛更嚴重，冬天偷懶不動脊椎會先抗議！潤生復健科診所院長王竣平提到，每到冬天，很多人會出現天冷不想動，結果腰痠背痛更嚴重的狀況。其實，問題不只來自氣候，而是活動量下降。少了運動，核心肌群變弱，脊椎失去保護，自然更容易出現痠痛。冬季守護脊椎，關鍵在於保持暖活，增加動機；核心肌群訓練；規律的小活動。
王竣平在臉書「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」分享守護脊椎的要點。
請繼續往下閱讀...
保持暖活 增加動機
●低溫會讓肌肉僵硬，就像橡皮筋變冷、變硬時更容易拉斷。
●天氣冷時，人容易縮著身體不動，血液循環更差、痠痛更明顯。
●適度保暖能減少僵硬感，也能提升活動意願，讓你更願意起身走動。
別忽略核心肌群
●核心肌群是脊椎的「天然護腰帶」，能分擔許多壓力。
●橋式、棒式鳥狗式等訓練不需器材、不占空間，適合在家做。
●每天花5–10分鐘鍛鍊，累積起來就是最好的脊椎保養。
規律的小活動
●久坐30–60分鐘，脊椎承受的壓力會大幅上升。
●即使冬天不方便外出，也能做室內運動：伸展、瑜伽、彈力帶訓練。
●規律小活動能促進血液循環，放鬆緊繃肌群，減少痠麻。
王竣平提醒，冬天的挑戰，不是只能忍受痠痛，而是要懂得用小小習慣，維持脊椎的穩定與力量。別讓寒冷，成為你退化的理由。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應