健康網》煮火鍋配白蘿蔔泥 營養師：喚醒抗氧化力 健康雙贏

營養師老辜表示，自己時常在吃火鍋時搭配白蘿蔔泥，更加健康。（圖取自「老辜營養與科學」粉專）

〔健康頻道／綜合報導〕近期氣溫相當適合吃熱騰騰的火鍋。不過營養師老辜以自己的經驗，建議可以搭配白蘿蔔泥來吃。他說明，久煮蔬菜搭配生白蘿蔔泥的組合，讓那些仍存在蔬菜中的少量硫代葡萄糖苷，重獲被轉化的機會，重新喚醒它們的抗氧化力。「小小一匙的白蘿蔔泥，換來火鍋的營養雙贏。」

營養師老辜在粉專「老辜營養與科學」分享，自己吃火鍋時，老辜都會配點白蘿蔔泥。火鍋的高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜，芥子酵素會因久煮而失活。這樣使它們的硫代葡萄糖苷，無法順利轉化成具有抗氧化與解毒能力的異硫氰酸酯，例如蘿蔔硫素。

請繼續往下閱讀...

而白蘿蔔在「生食」狀態下，富含活性芥子酵素，剛好能補上這個缺口。久煮蔬菜搭配生白蘿蔔泥的組合，讓那些仍存在蔬菜中的少量硫代葡萄糖苷，重獲被轉化的機會，重新喚醒它們的抗氧化力。

農業部農糧署在「鮮享農YA - 農糧署」表示：國產白蘿蔔常見有外形像酒瓶的「矸仔」、又直又長像木樁的「杙仔」，還有梅花、白玉蘿蔔、櫻桃蘿蔔，以及適合涼拌或炒煮的葉用品種。味道溫和、營養豐富，還可以透過醃製日曬，延長保存期限，是百搭的料理好配角。

至於該如何上菜市場挑選白蘿蔔，農糧署建議，可以用眼觀察、手指輕彈，掌握「皮白又帶葉、光滑不過裂、沉重夠清脆」三大原則。代表其新鮮、水分充足且足夠成熟；至於表皮若有小裂縫，則是成熟期土壤水分含量變化太大時產生。若裂口乾燥無腐爛時以削皮器刮除表皮及裂縫即可安心食用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法