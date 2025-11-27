自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》想排毒怎麼做？ 醫：攝取高麗菜等十字花科菜助代謝

2025/11/27 17:07

專家建議，不妨可以多攝取十字花科蔬菜，例如，青花菜、花椰菜、高麗菜等，讓身體的代謝系統有材料完成排毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕生活中空氣污染，或是吃進的化學添加物，容易卡在體內，這時藉助每天的飲食幫助排毒就很重要。桃園文新診所院長戴曉芙建議民眾，不妨可以多攝取十字花科蔬菜，例如，青花菜、花椰菜、高麗菜等，當我們切菜、咀嚼或輕蒸時，這些成分會被轉化成活性物質，能啟動細胞的防護機制，幫助身體提升抗氧化與代謝能力。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，我們常聽到「排毒」、「清體質」，其實真正幫身體做清理的，是每天默默工作的肝臟與代謝系統。而十字花科蔬菜，像青花菜、花椰菜、青江菜、高麗菜、白花菜、甚至蘿蔔芽，正是這些系統最喜歡、也最容易融入日常的一群食材。

戴曉芙說明，十字花科蔬菜含有一群天然的含硫化合物，當我們切菜、咀嚼或輕蒸時，這些成分會被轉化成活性物質，能啟動細胞的防護機制，幫助身體提升抗氧化與代謝能力。它不是急速的劇烈效果，而是讓身體的代謝與修復更順暢、更穩定地運作。

他還說，長期攝取有助於抗氧化力提升，減少慢性發炎與氧化壓力；支援肝臟將代謝廢物轉化為可排出的型態；維持代謝與血糖穩定、促進細胞修復。不過這樣的改變不是一下子就看到效果，會在身體持續運作的過程中，慢慢發揮力量。

民眾怎麼吃最有效？戴曉芙建議，每天至少一份，例如，一小碟青江菜，或半碗花椰菜。多切、多咀嚼、輕蒸最理想，太熟會流失活性成分，太生則可能讓腸胃不適。西蘭花芽菜是加強版，它的活性物質含量比一般蔬菜高，但不需要每天吃，平常的蔬菜就能帶來益處。

戴曉芙總結，這些十字花科蔬菜不是「排毒菜」，而是幫助身體自然代謝、維持穩定狀態的營養後盾。讓身體的代謝系統「有材料、有時間、有能力」去完成清理。

