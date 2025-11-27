健康網》小孩愛講髒話 3招了解言語後果

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，髒話其實牽涉到情緒、語氣與場合，不是只有「能不能說」這麼簡單。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大人之間有時會用強度不高的髒話當語助詞，像「ㄎ」或「ㄍ」開頭的詞，再配上一句「你是消失去哪裡了」的玩笑語氣，彼此都知道是熟人之間的調侃，不會真的生氣。但同樣的東西搬到小學生身上就不行，到了國中又好像被默許。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，髒話其實牽涉到情緒、語氣與場合，不是只有「能不能說」這麼簡單。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，自己更常跟孩子討論的是：髒話到底在表達什麼。他舉例，有次一個孩子心情很糟，但又怕影響同伴，乾脆自己躲到角落，用氣音小小聲地罵一句「操」開頭的五個字，還比手勢叫我不要靠近。那畫面既無奈又可愛，因為他其實不是要挑釁，而是在找一個能安全宣洩、又不會傷害別人的方式。等他冷靜後，又像什麼事都沒發生一樣跑回去跟同學一起玩。

請繼續往下閱讀...

黃閎新說，如果是低年級以下，髒話又呈現另一種風景：純粹覺得「好玩」。有人模仿大人說過的詞，有人亂喊一句「幹嘛啦」或比中指，同學的反應越大，他就越覺得自己「很厲害」。孩子可能知道那些詞不太好，但搞笑效果遠大於罵人的意義。所以他們不是為了攻擊，而是從模仿、求關注、想變酷的心態出發。

黃閎新補充，與其只說「不可以講髒話」，更有用的做法是教孩子理解語言的「效果」，這時可以跟孩子討論這些事情：

1.這句話代表什麼情緒？生氣、委屈、好玩還是求關注？讓孩子先理解自己的狀態。

2.這句話丟出去會造成什麼後果？對象不同、場合不同，別人的感受會跟著變。

3.有沒有更適當表達情緒的替代方式？比方說用「我現在很煩」取代攻擊性詞語。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法