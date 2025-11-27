自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》小孩愛講髒話 3招了解言語後果

2025/11/27 14:21

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，髒話其實牽涉到情緒、語氣與場合，不是只有「能不能說」這麼簡單。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，髒話其實牽涉到情緒、語氣與場合，不是只有「能不能說」這麼簡單。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大人之間有時會用強度不高的髒話當語助詞，像「ㄎ」或「ㄍ」開頭的詞，再配上一句「你是消失去哪裡了」的玩笑語氣，彼此都知道是熟人之間的調侃，不會真的生氣。但同樣的東西搬到小學生身上就不行，到了國中又好像被默許。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，髒話其實牽涉到情緒、語氣與場合，不是只有「能不能說」這麼簡單。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，自己更常跟孩子討論的是：髒話到底在表達什麼。他舉例，有次一個孩子心情很糟，但又怕影響同伴，乾脆自己躲到角落，用氣音小小聲地罵一句「操」開頭的五個字，還比手勢叫我不要靠近。那畫面既無奈又可愛，因為他其實不是要挑釁，而是在找一個能安全宣洩、又不會傷害別人的方式。等他冷靜後，又像什麼事都沒發生一樣跑回去跟同學一起玩。

黃閎新說，如果是低年級以下，髒話又呈現另一種風景：純粹覺得「好玩」。有人模仿大人說過的詞，有人亂喊一句「幹嘛啦」或比中指，同學的反應越大，他就越覺得自己「很厲害」。孩子可能知道那些詞不太好，但搞笑效果遠大於罵人的意義。所以他們不是為了攻擊，而是從模仿、求關注、想變酷的心態出發。

黃閎新補充，與其只說「不可以講髒話」，更有用的做法是教孩子理解語言的「效果」，這時可以跟孩子討論這些事情：

1.這句話代表什麼情緒？生氣、委屈、好玩還是求關注？讓孩子先理解自己的狀態。

2.這句話丟出去會造成什麼後果？對象不同、場合不同，別人的感受會跟著變。

3.有沒有更適當表達情緒的替代方式？比方說用「我現在很煩」取代攻擊性詞語。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中