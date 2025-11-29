自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》黃豆芽、綠豆芽營養大PK 高纖、蛋白質含量它完勝

2025/11/29 07:23

營養師黃雅鈺表示，綠豆芽每100g熱量只有21大卡，維生素C含量高，是黃豆芽的2倍，減脂族、體控族可放心吃。（圖取自營養師Couple食記臉書）

營養師黃雅鈺表示，綠豆芽每100g熱量只有21大卡，維生素C含量高，是黃豆芽的2倍，減脂族、體控族可放心吃。（圖取自營養師Couple食記臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕豆芽菜營養豐富、購買方便，不論煮湯、涼拌、清炒，都能在餐桌上看到它的身影。營養師黃雅鈺分享，綠豆芽、黃豆芽雖然看起來很像，營養卻大不同。以兩者營養相較，綠豆芽熱量低、維生素C含量高；黃豆芽不僅膳食纖維、鉀、胺基酸含量大勝，蛋白質也是綠豆芽的2.3倍。

黃雅鈺於臉書粉專「營養師Couple食記」發文指出，常見的豆芽，包含綠豆芽（綠豆發芽）、黃豆芽（黃豆發芽）2種，外型相似，營養成分卻具有以下差異：

綠豆芽小知識：綠豆原本是澱粉類，發芽後「變身成蔬菜類」。每100g熱量只有21大卡，維生素C含量高，是黃豆芽的2倍，減脂族、體控族可放心吃。且因口感清脆，清炒、涼拌料理都很適合。

黃豆芽小知識：黃豆是蛋白質來源，發芽後也「變成蔬菜類」。黃豆芽仍保留黃豆本身的優質植物蛋白，每100g之中，含有5.3g的蛋白質，足足是綠豆芽的2.3倍；此外，膳食纖維、鉀、胺基酸含量也大勝。因口感較扎實，燉煮、入湯、煮火鍋都很合適。

至於2種豆芽怎麼選？黃雅鈺推薦以下2大選擇方向：

想補植物性蛋白質→選「黃豆芽」：蛋白質含量是綠豆芽的2.3倍，膳食纖維也達約3倍。此外，鉀、胺基酸含量也明顯較高。因此，非常適合想補營養、吃素或正在減脂但想吃得有飽足感的人。

想補維生素C、清爽快速料理→選「綠豆芽」：維生素C含量約是黃豆芽的2倍， 價格親民好取得，低熱量也很適合炎熱天氣吃。

由於2種豆芽熱量超低，都不到50大卡／100g，因此對於體控族、減肥餐來說，2種都可以常吃。黃雅鈺也總結表示，日常想吃得更有營養可多放黃豆芽，想清爽開胃、快速料理選擇綠豆芽；但其實這2種豆芽便宜又好買，也是極為推薦的高CP值蔬菜。

