健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高血壓是肝臟「隱形殺手」？ 研究：肝纖維化風險增2.4倍

2025/11/28 21:03

研究顯示，高血壓也會讓「肝臟變硬」的速度悄悄加快，成為肝臟老化的「隱形殺手」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數民眾都知道最好遠離高血壓，以免增加中風、心臟病的風險。然而，基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘提醒，很多人可能不知道，它也會讓「肝臟變硬」的速度悄悄加快，成為肝臟老化的「隱形殺手」。

錢政弘於臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文分享，很多人到了中年後，開始出現「三高一粗」：高血壓、高血糖、高血脂，加上腰圍越來越粗。傳統觀念已了解到，高血糖和肥胖會提高脂肪肝，甚至肝癌的風險。而最新的研究更指出，高血壓與其他代謝異常，也會同時讓肝臟更容易發炎、纖維化。

錢政弘整理兩篇2025 年的重要研究，分析「代謝疾病」與「肝臟纖維化」之間的密切關係：

南加州大學使用美國NHANES大數據（4萬人）的分析報告發現，高血壓與糖尿病個體的肝纖維化風險皆提高2.4倍，腹部肥胖者增加1.8倍；若同時具備3項以上代謝風險因子，風險更升至2.6倍。

此外，全球79中心、逾十萬人的前瞻性研究也指出，有高血壓的人，不僅死亡與心血管事件風險高出30%，肝臟纖維化進展風險更高出60%。

錢政弘解釋，高血壓導致肝臟變硬主要有3原因：

●血流壓力異常使肝臟缺氧並反覆發炎。

●高血壓會活化腎素－血管張力素（RAAS）系統，這些激素會直接刺激肝臟纖維化細胞，同時加重胰島素阻抗與脂肪堆積。

●長期的氧化壓力與發炎，讓肝臟修復受損細胞的能力變弱，受損後更容易被纖維組織取代。

錢政弘提到，臨床上不少民眾在超音波檢查中發現肝臟呈現「粗糙」或出現早期纖維化，卻沒有肝炎病史也不喝酒。這可能是多年血壓控制不佳所累積的結果。

錢政弘總結，穩定血壓、控制體重與血糖，不只能防中風、心肌梗塞，也能減少肝臟逐漸變硬的風險，因此，控制好血壓，就是在保護肝臟。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

