健康網》「矽靈害掉髮」是迷思 醫：5元凶才是根本

DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓指出，真正影響掉髮的根本原因，多半與基因、荷爾蒙、壓力、睡眠與頭皮疾病相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕矽靈不會堵塞毛囊，更不是造成你掉髮的主因！DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓指出，矽靈的分子大、附著在髮絲而非頭皮，正常使用並不會造成毛囊阻塞或禿頭，反而能讓髮絲更柔順好整理。真正影響掉髮的根本原因，多半與基因、荷爾蒙、壓力、睡眠與頭皮疾病相關。選擇適合的洗髮精、並且洗乾淨，才是維持頭皮健康的關鍵。

矽靈的功能

柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」分享，把矽靈想像成是頭髮的「順髮露」。它是一種分子很大的柔順成分，只會附著在「髮絲」的表面，把頭髮上受損的毛鱗片空隙填平，讓你的頭髮摸起來滑順、好梳理、不打結。

請繼續往下閱讀...

為什麼不會堵塞毛囊

1.分子太大：它的分子大到根本鑽不進你的毛囊裡，就像一顆籃球進不了乒乓球的洞一樣。

2.會被沖掉：在你洗頭沖水的時候，矽靈就會跟著泡沫一起被沖洗乾淨了，很難在頭皮上大量殘留。

DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓指出，任何洗髮精沒沖乾淨，都可能讓頭皮不舒服；圖為情境照。（圖取自freepik）

那為什麼有人用了會覺得頭皮悶？關鍵往往不在矽靈，而是你可能：

1.沒沖乾淨：任何洗髮精沒沖乾淨，都可能讓頭皮不舒服。

2.選錯產品：如果你是油性頭皮，卻選了過於滋潤、主打修護的洗髮精，當然會覺得厚重不清爽！

真正導致掉髮的主因

●基因遺傳、荷爾蒙：雄性禿的主要兇手。

●壓力山大、瘋狂熬夜：讓你的頭皮跟人生一樣「壓力禿」。

●飲食不均、亂減肥：頭髮沒吃飽，當然會離家出走。

●頭皮本身生病了：例如脂漏性皮膚炎、毛囊炎等。

柯博桓指出，與其花時間研究洗髮精背後的成分表，不如先花時間檢視自己的生活習慣與頭皮健康！洗髮精的任務是「清潔」，選對適合自己頭皮狀況的產品、並且確實沖洗乾淨，就已經完成任務了。別再讓洗髮精背黑鍋了！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法