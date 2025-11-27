自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》別以為自己沒糖尿病 醫：腸胃有警訊

2025/11/27 08:17

不少人以為血糖沒有紅字就沒有糖尿病；然雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人以為血糖沒有紅字就沒有糖尿病；然雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為自己血糖不是紅字，就以為自己沒有「糖尿病」。但雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒提醒，腸胃可能早就提出警訊。若你經常感到胃脹、腹瀉，恐是自律神經受傷訊號。

卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」說明，糖尿病不是只有血糖紅字！你的腸胃，可能早就亮警報。「你以為血糖穩，就沒事？」卓韋儒提醒，很多糖尿病患者血糖漂亮，卻每天胃脹、想吐、拉肚子。那不是巧合，是自律神經已經受傷的信號。

卓韋儒表示，腸胃是最常「提早出問題」的地方。神經失調後，食物推不動、胃排空變慢、吸收時間亂掉。結果不只腸胃痛苦，連血糖都跟著坐雲霄飛車。

糖尿病腸胃 5 大隱形警訊

●胃輕癱：飯後撐到想吐，甚至嘔出沒消化的食物。

●便秘：腸子變懶，兩三天才上一次。

●夜間腹瀉：半夜跑廁所、早上又正常。

●胃酸逆流：胸口燒、喉嚨卡、誤以為只是胃食道逆流。

●血糖亂飆亂掉：胃排空時間亂，藥效對不上吸收。

卓韋儒表示，最新研究提醒：「幽門桿菌」是糖尿病幫兇！幽門桿菌感染會誘發慢性發炎，影響胰島素阻抗、血糖不穩。很多「血糖怎麼都降不下來」的病人，根本是胃裡有細菌在搞鬼。年底健檢，別只看血糖報告！評估腸胃蠕動、自律神經功能，檢查幽門桿菌，早發現早治療。血糖穩，不等於神經穩；腸胃不聽話，就是身體在警告你。

