健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》長輩忘記吃藥怎麼辦？ 醫推4個小祕訣

2025/11/27 12:51

專家表示，為長者準備藥盒，不依靠記憶，才不會忘記吃藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，為長者準備藥盒，不依靠記憶，才不會忘記吃藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕慢性疾病長者，經常要服用多種藥物，有時候難免忘記吃藥，造成健康疑慮。高齡醫學翔展診所院長傅裕翔建議，不妨採取固定時間吃藥、使用藥盒、讓長輩選擇、家人幫忙記錄等4法，溫柔地守護長者。

傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文分享，有次門診時，阿雄伯（化名）被外籍看護推著進來。看護一進門就很緊張地說：「醫生，阿伯今天怪怪的。早上叫他起床，他一直閉著眼說很想睡，怎麼叫都叫不太醒。」量了血壓發現是低血壓，詢問阿雄伯昨天是否有吃血糖藥，他因昨天胃口不佳沒有吃藥，早上自己補了一顆，而造成用藥不規律的低血糖。

長輩忘記吃藥，不是故意的，也不是叛逆。傅裕翔歸納長者忘記用藥的原因，包括：記憶力下降，忘記昨天是否已經吃過；視力不好，搞不清楚藥袋的指示；沒感覺到症狀就以為不用吃藥；自行靠感覺調整藥物劑量；覺得吃藥很「輸」，想靠自己撐。

傅裕翔提醒，長輩「不照吃」常常是人性與老化的結果，門診看到低血糖、血壓失控或意識功能降低的長者，並非是新的疾病，只是單純是一顆藥、一個念頭造成的。

民眾應該如何讓長者準時服藥呢？傅裕翔提供4個小祕訣，給民眾參考：

●「固定時間」比「提醒次數」更重要

每天飯後固定吃藥，大腦才會記住節奏。

●使用藥盒，不依靠記憶

7天份的藥盒，按照規律排好，不依賴記憶，真的能救命。長輩只要看到格子是空的，就知道吃過了。

●讓長輩「選擇」比硬講有效

民眾不要說「你一定要吃」不妨改說「你想先吃高血壓的，還是先吃糖尿病的？」讓他有參與感，配合度會高很多。

●看護與家人的簡單3步驟

民眾可以做的是，確認今天份量、看長輩吞下去、幫忙記錄，這不是監督，而是一起守住安全。

傅裕翔總結，固定時間、固定流程、一起執行，與尊重長輩的感受等做法，可以幫助長者準時服藥，這樣能預防許多危險，甚至不再造成困擾。

