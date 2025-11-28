自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》清淡早餐越吃越累、血糖飆 營養師列5大雷區

2025/11/28 06:24

〔健康頻道／綜合報導〕每天吃早餐的你，以為吃得清淡又健康，當心隱藏熱量陷阱不僅讓你越吃越胖，也越吃越累。對此，營養師薛曉晶特別列出早餐5大雷區，包括：選擇燕麥奶、份量失控、主食配含糖飲、純吃碳水、加工低GI食品，這些飲食內容在缺乏蛋白質、高纖主食、優質脂肪等三大穩糖減醣要素下，容易造成血糖大幅波動，直接影響一整天的精神、飽足感和體重控制。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，你是否常常覺得早餐吃得清淡又健康，卻依然整天疲倦、昏昏欲睡，甚至體重停滯不前？當心吃錯以下5種「偽健康早餐」，可能無形中偷走你的身材與活力：

地雷1—燕麥奶≠原型燕麥：市售燕麥奶多為加工液態澱粉，升糖速度快，且缺乏蛋白質；建議替換選擇無糖豆漿、無糖優格，或將傳統燕麥加入飲品中。

地雷2—份量失控（GL值爆表）：即使是低GI食物，過量攝取一樣會讓血糖飆高，更別提炒麵、涼麵、壽司等碳水化合物多重疊加，血糖負荷（GL）瞬間超標；建議嚴格控制主食份量，每餐主食不超過2份。

地雷3—錯誤搭配主食+含糖飲料：若常選擇吃御飯糰配奶茶、地瓜配燕麥奶，等於碳水雙倍再搭液態糖，直接助攻血糖衝頂；正確選擇是搭配無糖茶飲、黑咖啡或白開水，清爽無負擔。

地雷4—純碳水缺乏蛋白質：白粥、單純水果、白吐司看似清淡，實則為純碳水組合，血糖快速衝高再驟降，也會讓你餓得更快；改善方法是確保每餐至少包含蛋、豆製品或優格其中一項，補足蛋白質。

地雷5—加工低GI／低醣產品迷思：許多市售低GI食品可能透過添加油或代糖來調整數值，其熱量與升糖穩定性仍有疑慮；最佳方式為回歸原型食物，選擇成分表越短、越單純的選項，才能吃得越安心。

