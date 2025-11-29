自由電子報
健康醫療
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》腦積水危險又致命 醫談5保命措施

2025/11/29 16:18

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，腦積水是危險卻常被輕忽的疾病，直到視力喪失或智能退化才驚覺嚴重性；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腦積水是極其危險卻常被輕忽的致命神經系統疾病，但多數人並不知情，直到出現意識昏迷、視力喪失或認知退化才驚覺嚴重性。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，預防成人腦積水最關鍵的5大保命措施。

1.避免頭部外傷與腦出血

謝炳賢提到，這類創傷性腦積水最恐怖的後果就是「進行性腦損傷與永久失能」！初期頭部外傷後恢復良好，但數週後突然出現步態不穩、記憶力衰退、尿失禁等症狀，容易被誤認為老化或其他疾病而延誤診斷！不只智能持續退化，還會併發水腦症（腦組織被壓縮變薄）、視神經萎縮失明，嚴重者會在數月內從正常人變成失智臥床，就像被腦積水淹沒的大腦再也無法運作！

2.控制腦部腫瘤與及早治療

謝炳賢指出，積極治療腦部腫瘤是預防阻塞性腦積水的「生命線任務」！當腦瘤生長在腦室系統附近或壓迫腦脊髓液通道時，腦脊髓液會像被大壩攔住的河水一樣無法流動，造成急性梗阻性腦積水，使得腦壓在短時間內飆升到致命程度！

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，當腦瘤生長在腦室系統附近或壓迫腦脊髓液通道時，會造成急性梗阻性腦積水；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

3.預防腦部感染與腦膜炎

謝炳賢說明，當細菌、病毒或真菌侵犯腦膜造成腦膜炎或腦膿瘍時，發炎反應會像水泥一樣堵塞腦脊髓液循環通道，造成急性阻塞性腦積水，腦壓在數小時內飆升到致命程度！

最可怕的是，成人腦膜炎初期症狀可能被誤認為感冒或偏頭痛而延誤治療！從輕微頭痛發燒到意識昏迷，可能只需要24-48小時！不僅出現劇烈頭痛、噴射狀嘔吐、頸部僵硬，嚴重時會陷入昏迷，腦組織因極度高壓而壞死！研究顯示，細菌性腦膜炎若延遲治療超過12小時，死亡率和嚴重後遺症風險增加50%以上！就像被感染堵住的排水系統，腦脊髓液無處可去，只能壓迫腦組織直到其壞死！

4.腦中風後的腦積水預防

謝炳賢表示，腦中風後預防腦積水是拯救殘存腦功能的終極防線！當大範圍腦梗塞或腦出血發生時，壞死的腦組織和血塊會堵塞腦脊髓液通道，造成「急性梗阻性腦積水」，讓原本就受創的大腦雪上加霜，腦壓在數天內恐急劇升高！

5.老年人預防常壓性腦積水

謝炳賢提到，預防老年常壓性腦積水（Normal Pressure Hydrocephalus， NPH）是維持晚年生活品質的最後防線！這種特殊類型的腦積水常發生在60歲以上老人，腦脊髓液逐漸累積但腦壓「測量起來正常」，卻會造成步態異常、尿失禁、失智三大症狀，就像溫水煮青蛙一樣讓老人在不知不覺中失能！

令人心酸的是，NPH常被誤診為帕金森氏症或阿茲海默症，許多家屬以為「老了就是這樣」而放棄治療！但NPH是少數可以透過手術逆轉的失智症！如果及早診斷並裝置引流管，患者可以從臥床失智恢復到生活自理，這是非常難得的治療機會！錯過這個機會，就等於放棄了讓家人恢復正常的唯一希望！

謝炳賢補充，你的每一個決定都在與時間賽跑，千萬不要因為「應該沒那麼嚴重」、「可能會自己好」的僥倖心態而斷送了拯救大腦的唯一機會！腦組織一旦被壓迫壞死就無法再生，失去的功能將永遠失去！

