懷孕中甲狀腺激素失衡 研究：生出自閉症兒風險高

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列1項研究發現，懷孕期​​間甲狀腺激素失衡狀態持續存在的母親，其子女被診斷為自閉症的機率更高。此研究發表在臨床內分泌與代謝雜誌期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，以色列貝爾謝巴（Beer Sheva）內蓋夫本─古里安大學（Ben-Gurion University of the Negev）的研究團隊，分析超過5萬1000例分娩數據後發現，懷孕期間持續存在甲狀腺激素失衡的母親，其後代罹患自閉症的風險較高。

研究團隊表示，懷孕期間產生的甲狀腺激素對胎兒大腦健康發育至關重要。當這些荷爾蒙出現失衡時，會導致非典型神經發育，包括自閉症譜系障礙（ASD）風險升高。

研究還發現了1種劑量反應趨勢，意味著甲狀腺功能失常在母親懷孕期間持續時間越長，後代患有自閉症的風險就越大。

貝爾謝巴內蓋夫本─古里安大學的梅納什（Idan Menashe）博士指出，研究團隊發現得到充分治療的慢性甲狀腺功能障礙與後代自閉症風險增加無關，但持續貫穿多個孕期的甲狀腺激素失衡會增加後代患自閉症的風險。

梅納什表示，此發現強調母親在懷孕期間進行常規監測和及時調整治療，以維持正常甲狀腺激素水平的必要性。

