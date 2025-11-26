自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

懷孕中甲狀腺激素失衡 研究：生出自閉症兒風險高

2025/11/26 16:50

研究發現，懷孕期​​間甲狀腺激素失衡未被治療或持續存在的母親，其子女被診斷為自閉症的機率更高。圖為示意圖。（擷自freepik）

研究發現，懷孕期​​間甲狀腺激素失衡未被治療或持續存在的母親，其子女被診斷為自閉症的機率更高。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列1項研究發現，懷孕期​​間甲狀腺激素失衡狀態持續存在的母親，其子女被診斷為自閉症的機率更高。此研究發表在臨床內分泌與代謝雜誌期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，以色列貝爾謝巴（Beer Sheva）內蓋夫本─古里安大學（Ben-Gurion University of the Negev）的研究團隊，分析超過5萬1000例分娩數據後發現，懷孕期間持續存在甲狀腺激素失衡的母親，其後代罹患自閉症的風險較高。

研究團隊表示，懷孕期間產生的甲狀腺激素對胎兒大腦健康發育至關重要。當這些荷爾蒙出現失衡時，會導致非典型神經發育，包括自閉症譜系障礙（ASD）風險升高。

研究還發現了1種劑量反應趨勢，意味著甲狀腺功能失常在母親懷孕期間持續時間越長，後代患有自閉症的風險就越大。

貝爾謝巴內蓋夫本─古里安大學的梅納什（Idan Menashe）博士指出，研究團隊發現得到充分治療的慢性甲狀腺功能障礙與後代自閉症風險增加無關，但持續貫穿多個孕期的甲狀腺激素失衡會增加後代患自閉症的風險。

梅納什表示，此發現強調母親在懷孕期間進行常規監測和及時調整治療，以維持正常甲狀腺激素水平的必要性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中