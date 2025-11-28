透視腸道菌》壓力山大殺死腸道好菌 伴隨腸道發炎

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

發炎性腸道疾病（IBD，包括克隆氏症與潰瘍性結腸炎）會影響病人的健康相關生活品質（HRQoL），即使在臨床緩解期也常見疲倦、腸胃不適與心理壓力。腸道菌失衡（dysbiosis）在IBD中十分常見，但與生活品質的具體關聯仍不清楚。

發表於 Am J Gastroenterol （2025 Sep 29） 的「澳洲IBD微生物組研究」納入751名受試者（305名健康對照、232名克隆氏症、214名潰瘍性結腸炎）。研究收集受試者的糞便與口腔樣本，並進行SF-36與IBDQ-32問卷。結果顯示，IBD患者在身體與心理生活品質分數均低於健康人（SF-36身體分數51.6 vs 55.7、心理分數45.1 vs 52.2）。即使在高緩解率下，仍有約四成患者IBDQ-32分數低於170（代表生活品質受損）。這些患者的腸道菌α多樣性較低（Chao1 155.2 vs 172.4），β多樣性明顯不同，且有62個屬（genera）與HRQoL測量顯著相關，其關聯強度甚至超過與臨床或生化指標的相關性。

這項大型研究顯示，腸道菌組成與功能與IBD患者的身心健康和生活品質息息相關，影響程度甚至高於臨床檢驗值。對患者與一般人而言，這提醒我們在治療IBD時不只要關注疾病活動度，也要重視腸道菌平衡。均衡飲食、適度攝取高纖維與發酵食品、規律作息及減壓，有助於支持多樣化的好菌群，可能改善腸道健康與整體生活品質。未來若能針對腸道菌進行個人化調控，也許能成為IBD整合照護的新方向。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

