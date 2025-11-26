自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》秋冬很Blue 營養師點名穩定情緒3大營養素

2025/11/26 18:09

好食課營養師林世航說，憂鬱症可能與體內氧化壓力升高、慢性發炎等相關，攝取蔬果中的抗氧化劑，有助抵抗氧化壓力反應；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師林世航說，憂鬱症可能與體內氧化壓力升高、慢性發炎等相關，攝取蔬果中的抗氧化劑，有助抵抗氧化壓力反應；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬時節經常陰雨綿綿，太陽露臉時間少，加上生活壓力大，不少人在此時節容易感到哀傷、憂愁。好食課營養師林世航指出，憂鬱症是心理精神層面的表現，成因與心理、生理均可能相關，也需透過醫師診斷。但在飲食上，日常攝取足量膳食纖維、抗氧化劑、富含omega-3脂肪酸的食物，確實有助穩定情緒，減少罹患憂鬱症的風險。

情緒不好就是憂鬱症嗎？林世航於臉書專頁「好食課」發文表示，情緒本來就有正負波動，若長時間處於低落，這才可能是憂鬱症。至於發生原因，則與心理社會層面的早期心智發展、社會經驗、人格與家庭生長環境，以及生理生化層面的遺傳、壓力荷爾蒙過高、神經傳導物質濃度低、腦發炎等因素相關。

林世航進一步說明，以美國臨床醫學會的診斷手冊第五版（DSM-5）的標準來說，診斷憂鬱症的症狀包括以下2大類：幾乎每天，且整天都有憂鬱情緒；內在驅動力下降，對有興趣的事情、活動的動力失去快樂感。此外，也常見睡眠障礙（失眠或嗜睡）、失去活力或莫名疲憊感、話語量減少、負面想法、失去自我價值感、思考能力減退等症狀，但仍須經由醫師判定與專業人士協助。

至於如何透過飲食預防憂鬱症？林世航提出以下3大營養素，經由飲食內容來幫助穩定情緒，減少罹患憂鬱症的風險：

吃夠膳食纖維，讓腸道菌和大腦溝通：膳食纖維是腸道細菌的食物，可調節消化道的細菌生態，並透過腦腸軸線影響大腦，因此腸道菌相的好壞會影響大腦情緒功能。

補充抗氧化劑，對抗憂鬱發炎環境：憂鬱症的發生可能與體內氧化壓力升高、腦神經損傷及慢性發炎等因素相關，蔬果中含有豐富的抗氧化劑，有助抵抗氧化壓力反應，且具有保護效果。

攝取富含omega-3脂肪酸的食物：Omega-3脂肪酸一直以來被作為補腦食品，具預防腦部神經衰退及記憶力喪失等作用，且由於omega-3脂肪酸可對抗發炎，調節神經傳導物質的代謝，因此有助預防憂鬱症的發生。

林世航強調，憂鬱症很常潛伏在你我周遭，甚至也是自己身體內的小惡魔。除建議以日常飲食幫助減少罹患風險外，更重要的是要有病識感，適時尋求醫師和心理諮商師協助，才能讓心情快點好起來！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中