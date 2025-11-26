健康網》秋冬很Blue 營養師點名穩定情緒3大營養素

好食課營養師林世航說，憂鬱症可能與體內氧化壓力升高、慢性發炎等相關，攝取蔬果中的抗氧化劑，有助抵抗氧化壓力反應；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬時節經常陰雨綿綿，太陽露臉時間少，加上生活壓力大，不少人在此時節容易感到哀傷、憂愁。好食課營養師林世航指出，憂鬱症是心理精神層面的表現，成因與心理、生理均可能相關，也需透過醫師診斷。但在飲食上，日常攝取足量膳食纖維、抗氧化劑、富含omega-3脂肪酸的食物，確實有助穩定情緒，減少罹患憂鬱症的風險。

情緒不好就是憂鬱症嗎？林世航於臉書專頁「好食課」發文表示，情緒本來就有正負波動，若長時間處於低落，這才可能是憂鬱症。至於發生原因，則與心理社會層面的早期心智發展、社會經驗、人格與家庭生長環境，以及生理生化層面的遺傳、壓力荷爾蒙過高、神經傳導物質濃度低、腦發炎等因素相關。

請繼續往下閱讀...

林世航進一步說明，以美國臨床醫學會的診斷手冊第五版（DSM-5）的標準來說，診斷憂鬱症的症狀包括以下2大類：幾乎每天，且整天都有憂鬱情緒；內在驅動力下降，對有興趣的事情、活動的動力失去快樂感。此外，也常見睡眠障礙（失眠或嗜睡）、失去活力或莫名疲憊感、話語量減少、負面想法、失去自我價值感、思考能力減退等症狀，但仍須經由醫師判定與專業人士協助。

至於如何透過飲食預防憂鬱症？林世航提出以下3大營養素，經由飲食內容來幫助穩定情緒，減少罹患憂鬱症的風險：

●吃夠膳食纖維，讓腸道菌和大腦溝通：膳食纖維是腸道細菌的食物，可調節消化道的細菌生態，並透過腦腸軸線影響大腦，因此腸道菌相的好壞會影響大腦情緒功能。

●補充抗氧化劑，對抗憂鬱發炎環境：憂鬱症的發生可能與體內氧化壓力升高、腦神經損傷及慢性發炎等因素相關，蔬果中含有豐富的抗氧化劑，有助抵抗氧化壓力反應，且具有保護效果。

●攝取富含omega-3脂肪酸的食物：Omega-3脂肪酸一直以來被作為補腦食品，具預防腦部神經衰退及記憶力喪失等作用，且由於omega-3脂肪酸可對抗發炎，調節神經傳導物質的代謝，因此有助預防憂鬱症的發生。

林世航強調，憂鬱症很常潛伏在你我周遭，甚至也是自己身體內的小惡魔。除建議以日常飲食幫助減少罹患風險外，更重要的是要有病識感，適時尋求醫師和心理諮商師協助，才能讓心情快點好起來！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法