槍傷、腦外露也救得回來！ 三總用「虛擬頭骨」3Ｄ列印拼出新臉

一名25歲男子因T91步槍槍傷，鼻骨、額骨全數消失，面部粉碎並導致腦部外露，經三軍總醫院跨科治療與重建，如今外觀與功能皆恢復良好，重新回到社會生活。（三總提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕一名25歲男子因T91步槍槍傷，鼻骨、額骨全數消失，面部粉碎並導致腦部外露，送到三軍總醫院時，整形外科主治醫師徐國峰也震撼：「這種傷勢只有在教科書看過！」經過跨科治療與重建，如今男子外觀與功能皆恢復良好，重新回到社會生活。

三總今（26日）分享最新重建成果，徐國峰表示，台灣常見顏面創傷多為車禍，此次個案因槍傷造成鼻額骨缺損、腦部暴露的情形臨床上極少見，也缺乏可參照的經驗，個案轉入後，團隊立即召集整形外科、神經外科、口腔外科、耳鼻喉科與胸腔外科進行跨專科會議，從清創、顱骨修補到臉部重建逐步規劃。

徐國峰說，為重建缺損的額、鼻骨，團隊突破傳統3D列印導板做法，首次採用「虛擬成年男性頭骨」作為重建模板。醫療團隊找出與患者年齡相近的頭骨，以虛擬貼合方式重組額、鼻骨結構，再依模型精準雕刻支架與骨骼角度，最後置入患者臉部，完成後，鼻額角度接近自然比例。

徐國峰直言，查閱國際文獻後發現，同類技術極少被發表過，「可能有人做，但沒有刊登」，此次是顱顏重建的一大突破。

患者自槍傷後即在三總展開漫長重建歷程，徐國峰指出，患者住院近兩個月完成清創與皮瓣重建，後續再以多次小手術調整皮瓣輪廓，組織穩定後才進行最終鼻部重建，整體手術次數超過10次。除額鼻骨外，團隊也運用3D列印技術協助下顎重建，透過模板精準規劃腓骨移植角度、降低術中調整時間，並依「面部黃金比例」設計植入物角度，結合手雕肋骨與結構式隆鼻，讓最終外觀與咬合功能皆更自然、立體。

徐國峰表示，隨著虛擬手術與導航技術成熟，整形外科正邁向智慧化與精準化的新階段，未來不論是顱顏重建、顏面骨折或腫瘤切除後的修復，都能更精準、安全，也讓患者有更高的成功率與更自然的外觀。

