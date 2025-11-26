健康網》二度抗癌照樣樂活人生 葉金川：還能跑跳碰到80歲

前衛生署署長75歲葉金川（左）又出書了，這回他記錄70歲以後樂活人生，不因二度罹癌被打倒。董氏基金會董事長張博雅向老戰友祝賀。（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕今年75歲前衛生署署長葉金川又出書了！他在今（26）日《八十歲，還能跑跳碰：歲月會增、心不必老》新書發表會上表示，「與疾病共舞」、「樂齡生活」、「陪我去天涯海角」、「圓滿的生命」，他再加上一個─「Keep working」，步入老年才能跑跳碰。

這本書由寶佳公益慈善與董氏基金會一起合作出版。寶佳公益慈善基金會董事長賴進祥指出，大家全力推動「老年憂鬱症的防治宣傳工作」，也希望藉由此書讓高齡者能夠放鬆生活步調，在退休後樂齡生活。

董氏基金會董事長張博雅更是很激賞看著昔日老戰友葉金川，不他因兩次罹癌而沮喪，放棄樂齡生活，且在治療告一段落，樂於登百岳、當背包客、跑馬拉松、日行萬步，甚至還騎腳踏車、划獨木舟，他持續運動、務農、做園藝，讓自己保持活力，每天過得充實又感動。

葉金川在10年前被診斷出罹患淋巴癌，他是邊緣區B細胞淋巴癌，屬於低惡性度淋巴癌，也就是一種不易被身體的防衛系統辨識出來、且不太容易治癒。

他自2015年開始抗癌，電療15次、標靶治療6次，確認暫無癌細胞徵候，卻又在2020年在新冠肺炎疫情爆發時，他又復發了。葉金川說，從第二期被治癒到復發時是第四期，癌細胞侵犯肺部、後腹腔膜及骨髓，於是又開始化療及標靶治療。

葉金川在新書發表會上，很樂觀地分享自己的抗癌歷程，他表示，步入老年最怕不是癌症而是憂鬱。他說花蓮0403地震，自己的家受損，日前才住進組合屋，結果朋友起鬨說這也是「入厝」，在大家盛情下，葉金川說還席開3、4桌，大家「鬥熱鬧」。

葉金川把死亡看得很淡，他表示，朋友說得很對，沒有老本，以後死了就把大體捐出來，省去葬喪費的問題，現在住在花蓮，生活費不是太高，一切隨遇而安，他只要有機會就是「追趕跑跳碰」。

前衛生署署長75歲葉金川出書，教退休人如何好好過日子。

董氏基金會表示，《八十歲，還能跑跳碰：歲月會增、心不必老》新書可上各通路購買。

