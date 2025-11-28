自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》藥師：吃錯蛋恐慢性發炎 蛋的營養其實取決於母雞！

2025/11/28 08:19

藥師蔡佩玲表示，若有預算考量，建議籠飼蛋與有機蛋交替吃。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

藥師蔡佩玲表示，若有預算考量，建議籠飼蛋與有機蛋交替吃。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕在芬普尼蛋案件之後，多數人開始學習從標示，認識雞蛋是否為籠飼蛋；近來與有機蛋、放牧蛋相關的產品愈來愈多。然部分蛋品售價偏高，讓民眾消費不起。表示，「有些蛋較貴是有它的邏輯的。」若是籠養的蛋，可能含有過高的Omega-6，造成身體慢性發炎。「蛋的健康，取決於雞的自由。」

藥師蔡佩玲在粉專「菜菜藥師 來一碟專注」分享，洗選蛋、放牧蛋、有機蛋、機能蛋，到底差在哪？為什麼價格差這麼多？研究後發現，「蛋賣得貴原來有蛋的邏輯。」表示，我們都以為自己吃得很健康。去7-11全家就能買到一粒13元的茶葉蛋，早餐吃蛋很正常、很安全、很方便。

但是我們可能會長期吃到 Omega-6 過高的雞蛋，而這個 Omega-6 過高也可能會讓身體出現「慢性發炎」的情況。雞蛋不是顏色深就好，而是「雞活得怎樣」。在台灣超市，雞蛋通常分成這幾種：

●一般洗選蛋：籠養、空間極小，價位最低，但脂肪酸比例不理想。

●放牧蛋、放山蛋：能到戶外走、吃昆蟲青草，蛋黃更紮實、營養密度高。

●有機蛋：吃有機穀物、無抗生素，品質最穩定。

●機能蛋：飼料添加亞麻仁、葉黃素等營養素。

蔡佩玲表示，很多人以為雞蛋的營養靠顏色？其實蛋的健康程度，取決於雞有沒有自由。2022 年發表於《Foods》期刊的研究指出，與籠養蛋相比，牧場飼養（pasture-raised）雞蛋裡：含有約3倍的 Omega-3 脂肪酸、5到10倍更低的 Omega-6:Omega-3 比例。研究把三種飼養方式做了數據比較。

●籠養：每隻只有 8×8 英吋 的空間，壓力高、蛋品質不佳。

●非籠養：空間稍大但仍擁擠。

●放養／牧場飼養：活動空間超過 100 平方英尺，自然覓食，Omega-6 顯著下降、脂肪酸比例更理想。

研究發現雞越自由，蛋越健康；因為雞能自由快活走動、吃真正的食物，它產出的蛋就會更健康。雞蛋能補氣血、安神、養脾胃。而吃好脂肪酸能讓能量更穩定、專注力更清晰、身體修復更有效率。

要吃蛋就吃好的脂肪酸蛋。那到底怎麼挑？蔡佩玲提出4點建議。

●優先選放牧蛋、有機蛋，不要只看蛋黃顏色。

●預算有限？蔡佩玲建議：平日吃洗選蛋，週末補一、兩盒有機或機能蛋。

●料理方式也會影響營養：水煮蛋、溏心蛋 ＞ 煎炸。

●搭配蔬菜水果，營養更平衡不燥熱。

