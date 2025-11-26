自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

高雄鼓勵婦癌篩檢 12月20日前加碼抽餐券、手機

2025/11/26 14:50

高雄婦女12月20日前進行婦癌篩檢，可獲超商禮券並加碼參加抽獎。（高雄市衛生局提供）

高雄婦女12月20日前進行婦癌篩檢，可獲超商禮券並加碼參加抽獎。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為鼓勵婦女主動接受子宮頸抹片檢查、乳房攝影，高雄市衛生局除提供50元超商禮券，針對首次篩檢者，更於12月20日前加碼抽獎，有機會抽中飯店餐券、iPhone 17手機等獎項。

高雄市衛生局指出，即日起至12月20日，設籍或居住在高雄市女性，符合30歲至70歲、3年內未接受抹片檢查，或是45歲至70歲定期乳房X光攝影篩檢，完成任一項檢查即有機會獲限量超商禮券50元，首次篩檢者更加碼可抽餐券、iPhone 17等獎品。

衛生局表示，根據國民健康署資料，與近3年內曾進行抹片檢查者相比，間隔3至6年未檢者，罹癌風險增加約2倍，6年以上者則增為3倍，從未檢查者更高達3.4倍，顯示多年未檢或從未篩檢者罹癌風險顯著升高。此外，乳癌長期位居女性癌症發生及死亡首位，未定期受檢恐影響早期發現與治療成效。

