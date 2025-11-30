自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》少吃就會瘦？ 營養師揭身體進入「省電模式」更易胖

2025/11/30 17:37

營養師徐慈家表示，想要瘦得聰明就得吃對營養與份量，別讓每日攝取熱量低於基礎代謝率，才是讓代謝回升的關鍵；情境照。（圖取自freepik）

營養師徐慈家表示，想要瘦得聰明就得吃對營養與份量，別讓每日攝取熱量低於基礎代謝率，才是讓代謝回升的關鍵；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一般人都以為肥胖是吃太多，但你知道嗎？你的胖，也可能是「吃太少」害的。營養師徐慈家表示，很多人以為少吃就會瘦，結果越節食越控制，體重卻卡關甚至反彈。這是因為攝取的食物低過基礎代謝率（BMR），造成身體自動進入省電模式，以致恢復正常飲食更易胖。此外，她也特別說明，因冬天身體的基礎代謝率比夏天高，所以只要控制飲食得宜，其實冬天減肥更容易。

徐慈家於臉書粉專「營養師徐慈家的斜槓生活」發文表示，當我們長期吃得比基礎代謝率（BMR）所需還少，身體就會自動進入省電模式，不僅代謝降低、肌肉減少，就連身體脂肪都會變得超級省著用。結果造成一旦恢復正常飲食，身體立刻報復性囤積，反而更容易復胖。

因此，徐慈家提醒，想要瘦得聰明，就得「吃對量、吃對營養」，千萬別讓每日攝取熱量低於基礎代謝率，也要注重均衡飲食＋規律運動，才是讓代謝回升的關鍵。

此外，徐慈家也曾於臉書發文分享指出，冬天減肥其實比夏天容易，因為冬天身體的基礎代謝率比夏天高。簡單來說就是冬天隨便動一動，熱量的消耗率比夏天多更多。但她也提醒，減重七分還是靠飲食，冬天有許多高熱量的鍋物等食物，可能動再多都不及你吃的速度。所以，減重還是要掌握控制平時飲食的攝取量。

