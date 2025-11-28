健康網》牙齒敏感3原因大公開 吃完「這食物」千萬先別刷牙

營養師張馨方表示，糖本身不會讓牙齒敏感，但它是細菌的「燃料」。細菌代謝糖後會產生酸，長期讓口腔pH值降低，也會破壞琺瑯質；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否時常喝冷、飲熱牙齒都會酸得像被電到？當心敏感牙找上門！營養師張馨方表示，其實牙齒敏感不只和刷牙方式有關，日常飲食也可能是幕後推手。舉例來說，常吃高糖飲食、飲食不均衡，易造成口腔酸化、牙齒脆弱；尤其愛吃酸性食物會讓牙齒表層琺瑯質變薄，並提醒喝完酸性飲料應先漱口，避免立刻刷牙，以免加速磨損。

深受敏感牙齒困擾？對此，張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文並整理出以下3大常見但易忽略的飲食原因，幫你更快找到改善方向：

請繼續往下閱讀...

●酸性食物吃太多，琺瑯質被慢慢溶掉：長期攝取高酸度飲食，會讓牙齒表層琺瑯質變薄，使牙本質暴露，自然就容易敏感。常見高酸食物，包括：檸檬水、氣泡水、醋飲等，建議酸性食物集中在吃完正餐後攝取，減少與牙齒直接接觸的時間。另，喝完酸性飲品後建議先漱口，避免立刻刷牙，以免加速磨損。

●高糖飲食造成口腔酸化，細菌越吃越開心：糖本身不會讓牙齒敏感，但它是細菌的「燃料」。細菌代謝糖後會產生酸，長期讓口腔pH值降低，也會破壞琺瑯質。常見高糖來源，包括：甜點、含糖手搖飲、早餐店奶茶、水果乾等，建議以無糖飲替換含糖飲，點心改選水果及無調味堅果，甜食盡量一次吃完，不要整天分次吃。

●飲食不均衡，缺乏關鍵營養讓牙齒更脆弱：牙齒需要完整的營養素支撐，若攝取不足，也可能讓牙齒更容易敏感。容易缺乏的營養素，包括：影響牙齒礦化的鈣與維生素D；維持牙齦健康的維生素C；負責牙周與黏膜修復的蛋白質；減緩牙齦發炎反應、保護牙周的Omega-3脂肪酸。

張馨方最後也建議，把口腔當成牙齒的「最小健身房」，每日至少飲用一杯低脂奶類、補足優質蛋白質及好油、攝取5蔬果，每天給對的營養、少給刺激，以自然飲食建立牢固口腔防護力，它自然會變得更結實、也更不怕酸。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法