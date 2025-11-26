瘦瘦針藥廠新藥「amycretin」中期試驗 注射減重14％、口服達 10％

丹麥藥廠諾和諾德靠著Wegovy與Ozempic（見圖）稱霸全球減重市場。該公司26日公布新一代候選藥物「Amycretin」的中期試驗結果，顯示其減重潛力優異，有望成為這些現有明星藥物的接班人。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）26日公布減重候選藥物「Amycretin」的中期試驗結果。據《華爾街日報》報導，這項針對第二型糖尿病患者的研究數據顯示，該藥物無論是以藥丸形式口服或透過注射，皆有助於患者減輕體重並降低血糖數值。

Amycretin 的作用原理在於結合兩種荷爾蒙機制。目前的減重藥物如 Wegovy 與 Ozempic，主要模擬腸道荷爾蒙 GLP-1（類升糖素胜肽-1）以抑制食慾。Amycretin 則進一步結合了另一種由胰臟分泌、同樣能調節食慾的荷爾蒙「胰淀素」（Amylin）。諾和諾德首席科學家朗格（Martin Holst Lange）表示，這些數據驗證了 Amycretin 具備成為同類最佳藥物的潛力。

請繼續往下閱讀...

該項試驗招募了448名第二型糖尿病患者，評估 Amycretin 的療效與安全性。諾和諾德指出，經過36週治療後，接受注射劑型的患者體重減輕幅度最高達14.5%，相較之下，安慰劑組僅減輕2.6%。

在口服劑型方面，服用 Amycretin 藥丸的患者體重減輕幅度最高達10.1%，而安慰劑組則為2.5%。這顯示該藥物的口服版本在減重效果上，顯著優於安慰劑對照組。

血糖控制比例高

除了體重變化，該藥物在血糖控制方面也展現成效。根據公司數據，接受注射治療的患者中，有89.1%的血糖降至糖尿病被視為「控制良好」的標準；口服組則有77.6%的患者達到此標準。

諾和諾德表示，Amycretin 的兩種劑型皆顯示出安全且耐受性良好的特性，與類似療法一致。該公司計畫於明年針對包括第二型糖尿病在內的多種適應症，展開 Amycretin 的後期試驗（late-stage trials）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法