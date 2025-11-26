自由電子報
健康 > 杏林動態

工安身亡男器捐 家屬成全大愛救回5命

2025/11/26 13:36

奇美醫學中心舉辦「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會，場面溫馨。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心舉辦「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會，場面溫馨。（奇美醫學中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕擔任高空作業員的施姓男子，因工安意外身亡，生前曾與同事討論未來想要器官捐贈，家屬得知這份「無言的約定」，完成他的心願，至少救回5條性命，遺愛人間。

奇美醫學中心舉辦「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會，從1999年完成首件移植手術迄今，累計已192例器捐，獲得重生契機的病患，不計其數。

為感念無私大愛，奇美舉辦追思會，120名捐贈者家屬、受贈者，以及醫療團隊共同參與，場面溫馨感人。

奇美醫學中心副院長郭行道致詞時引用「一粒麥子」的聖經內容，希望透過追思活動向捐贈者致最深敬意，也讓器捐的理念持續在社會發芽，用愛跨越病痛與界線。

捐贈者「阿善」生前勤奮善良、關懷若是，雖未正式簽署器捐同意書，但家屬想起他樂於助人的本性，於悲痛中仍決定完成其「即使沒說出口但一定會做」的心願，最終捐出2枚腎臟，為受贈者帶來重生希望。

施姓男子從事高空作業，因工作危險性高，早已與同事討論未來願意捐器官，但他卻從未向家人提起。

後來，施男發生工安意外，不治身亡，家屬從同事口中得知這份曾經的約定，雖然心痛，難以割捨，最終仍決定成全其遺願。

施男捐出心、肝、肺，以及雙腎，還有血管等器官，挽救了至少5條性命，他母親含淚分享這段決策的背後故事，令人動容。

活動中世播放沙畫影片，呈現捐贈者與家屬的故事，奇美移植醫學科主任孫定平說，這象徵大愛如生命樹般綿延，展現了強韌、深刻的力量。

現場還有「愛的傳遞‧生命接力」儀式，120盞燭燈同時點亮，象徵感念、祝福，以及遺愛人間的光輝。

受贈者代表吳芷均也分享移植前的煎熬，以及對家人的愧疚，「獲得新生的喜悅難以言喻，但捐贈者與家屬的恩情，更是永遠無法說盡。」

吳芷均強調，將以更健康、更積極的人生，報答捐贈者大愛。部分捐贈者家屬也分享，雖然回到醫院會重新觸動思念，但看見受贈者重獲健康，就是對他們最大的安慰。

奇美醫學中心舉辦「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會，場面溫馨。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心舉辦「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會，場面溫馨。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心舉辦「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會，場面溫馨。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心舉辦「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會，場面溫馨。（奇美醫學中心提供）

