自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

12月1日「世界愛滋日」 患者以25至39歲本國籍男性為最大宗

2025/11/26 12:33

光田醫院感染科醫師羅仕傑表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，只要及早檢測並接受治療，就能達成「U=U」的目標。（記者歐素美攝）

光田醫院感染科醫師羅仕傑表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，只要及早檢測並接受治療，就能達成「U=U」的目標。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕每年12月1日為「世界愛滋日」，光田綜合醫院感染科醫師羅仕傑表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，HIV不再是不治之症，只要及早檢測並接受抗病毒治療，多數患者都能像一般人一樣工作生活，甚至達成「U=U（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）」的目標，大幅降低傳染風險。

羅仕傑指出，台灣近年HIV通報數量整體下降，其中以25至39歲本國籍男性仍為最大宗。臨床觀察顯示，新確診者年齡略有下移，年輕族群比例上升，但晚期才就醫的個案仍存在，顯示及早篩檢與介入的重要性。

羅仕傑表示，HIV初期症狀不明顯，常僅有發燒、喉嚨痛、倦怠等像感冒的表現，鼓勵高風險族群善用匿名篩檢資源，包括衛生局提供的免費篩檢服務、家用自我檢測試劑等，皆能在不暴露身分的情況下完成檢查，定期篩檢不僅是保護自己，也是保護伴侶與家庭的重要行動。

他提醒，容易忽略自身風險的族群：包括年輕男男性行為（MSM）、有性病史者及異性伴侶為HIV陽性的人。許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。但U=U的前提是病毒量需持續低於200copies/mL，才能透過治療有效避免性行為傳染，深吻與日常接觸本來就不會傳染，但民眾常因此忽略真正需要防護的情境。

羅仕傑說，社會對愛滋仍保有刻板印象，認為只有特定族群才會感染，實際上，HIV傳染與性傾向、身分無關，任何未使用保護措施的性行為，都是高風險因子，呼籲應以尊重替代汙名、在世界愛滋日重新認識HIV，以理解取代恐懼，共同打造更友善、更健康的社會。　

在預防方面，目前已有「暴露前預防性投藥（PrEP）」與「暴露後預防性投藥（PEP）」的公費服務，可有效降低感染機會。PrEP適用於高風險族群，長期服用能將大幅降低感染風險；若遇到可能暴露風險的情況，也可在72小時內使用PEP進行阻斷。羅仕傑提醒「預防不是恐懼，而是對關係與健康負責的行為」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中