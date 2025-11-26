自由電子報
健康 > 心理精神

科學證實：大腦發展5大時期「成人模式」32歲才正式啟動

2025/11/26 12:03

英國科學家最新研究指出，人類大腦發育經歷五個主要時期，其中真正的「成年模式」平均要等到32歲左右才會正式啟動。（法新社資料照）

英國科學家最新研究指出，人類大腦發育經歷五個主要時期，其中真正的「成年模式」平均要等到32歲左右才會正式啟動。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你覺得自己30歲了還像個孩子？這可能不是錯覺。英國科學家在迄今最全面的人類大腦發育研究中，確認大腦從嬰兒期到老年經歷了五個主要「時期」（epochs），其中真正的「成年模式」平均要等到32歲左右才會正式啟動。

據《衛報》報導，這項發表於權威期刊的研究，基於近4000名1歲至90歲受試者的腦部掃描，繪製了大腦神經連結（neural wiring）的演變地圖。研究揭露，大腦發展並非線性漸進，而是由四個關鍵「轉捩點」分隔出五個階段，這四個時間點分別落在9歲、32歲、66歲與83歲。

9歲至32歲 大腦仍處「青春發育期」

研究定義的第一階段「童年期」從出生持續至9歲；隨後進入長達20多年的第二階段「青春發育期」，這段時期平均持續至32歲。直到30歲出頭，大腦神經連結才切換至「成年模式」，這是大腦生命週期中最長的階段，持續超過30年。

第三個轉捩點約在66歲，標誌著大腦架構進入「早期老化」階段；最後，「晚期老化」的大腦約在83歲成形。科學家使用12項不同指標量化大腦組織，包括神經連結效率、區域化程度，以及大腦是否依賴中央樞紐運作。

從嬰兒期到童年，大腦特徵是「網絡整合」，嬰兒腦中過剩的突觸會被修剪，保留較活躍的連結，此期間連結效率會暫時降低。進入第二階段（9至32歲）後，大腦白質持續增長，通訊網絡組織日益精緻。這個時期的特徵是全腦連接效率穩定提升，與認知能力增強息息相關。

主要研究員穆斯利（Alexa Mousley）強調：「我們並非指 20 多歲後半的人行為像青少年，而是指大腦內部的變化模式仍處於該階段。」

30歲出頭迎來穩定期 與生育可能有關

約在32歲時，大腦會出現最強烈的軌跡轉變，進入穩定的成年期。穆斯利推測，生育等人生大事可能扮演角色：「我們已知女性生育後大腦會改變，這些里程碑與大腦機制之間可能存在關聯。」

從32歲起，大腦架構趨於穩定，這與心理學研究中「智力與性格的高原期」相呼應。最後兩個轉捩點（66歲與83歲）則以連結性降低為特徵，與大腦白質退化有關。研究團隊指出，這些發現有助於解析精神疾病風險，因為多數精神障礙皆在漫長的「青春發育期」中浮現。

