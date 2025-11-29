健康網》脹氣胃嘟嘟好難受？ 4 大食材天然助消化神隊友

營養師張馨方表示，天氣變冷腸胃也變懶，吃一點就脹氣、消化差，推薦日常飲食可喝點薑茶或薑湯，暖胃消脹氣又能促進腸道蠕動；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否一吃東西就「胃嘟嘟」，腸胃打鼓般脹氣好難受？營養師張馨方指出，氣溫下降、久坐等，均容易造成腸胃卡卡，如果有這種困擾，日常飲食不妨多攝取木瓜、薑、富含異生菌的優格或優酪乳、奇異果等4大助消化好食材，減少腸胃不適也能促進排便。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文表示，天氣變冷，腸胃好像也變懶，吃一點就脹、消化差、排便也不順。除因氣溫下降導致腸胃蠕動變慢外，久坐、纖維量不足或吃太快等，也都會讓腸胃不適變得更明顯。並建議若有這些困擾，不妨從日常飲食下手，以下4種天然助消化食材不僅溫和、好取得，也很適合加入日常餐點：

●木瓜—天然助酵好幫手：木瓜含有木瓜酵素，能幫助分解蛋白質、減輕餐後飽脹感。特別適合餐後1小時少量食用，對腸胃負擔較低。

●薑—神隊友：薑能促進循環、提升腸道蠕動，對於冷天脹氣、單純腸胃不適，都有不錯的舒緩作用。腸胃脹氣可以喝點薑茶或薑湯，也能在料理中放幾片薑增加暖意。

●優格或優酪乳（含益生菌）—調節腸道菌相的關鍵：選擇含活菌的優格或優酪乳，能增加腸道好菌、改善消化，並可促進排便順暢。容易脹氣的人，建議以原味、無加糖為主，避免高糖造成腸胃刺激。

●奇異果—雙重酵素提升消化力：奇異果所含的「奇異酵素」能協助分解蛋白質，加上膳食纖維豐富，非常適合餐後或當作下午小點心；無論是綠奇異果與黃金奇異果都可以，風味各不同。

除天然食材外，張馨方提醒，其實生活習慣也很關鍵，包括：放慢進食速度；減少碳酸飲料、含糖飲品；每天至少步行30分鐘；喝水量足夠才能讓腸道蠕動順暢等，均可促進腸胃蠕動與消化吸收。

張馨方強調，腸胃是對生活習慣非常敏感的器官，只要持續認真調整，脹氣和不適感也真的能夠有所改善。

