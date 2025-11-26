健康網》吃起司也能防失智！ 研究：每週至少吃一次罹病風險降

食農專家韋恩表示，據國外研究結果指出，吃起司有助降低罹患失智症風險，此雖屬於關聯而非因果的證據，仍為飲食與失智症風險關係提供更多線索；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失智症被視為本世紀全球公共衛生面臨的最大挑戰之一，據衛生福利部委託辦理的失智症流行病學調查，邁入超高齡社會的台灣，失智人口已超過30萬，且65歲以上長者失智症盛行率，隨著年齡增加也呈現倍增趨勢。對此，食農專家韋恩表示，據國外研究結果指出，受試者每週至少吃一次起司，有助降低罹患失智症風險。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文表示，據日本食品公司明治所委託的1項大型研究，針對7914名65歲以上高齡者進行資料分析。參與者之中，約有一半的人，每週至少吃一次起司，另一半則完全不吃。

研究團隊追蹤這些人的健康狀況長達3年，結果顯示，定期吃起司的受試族群中，有134人出現失智症（3.4%）；而完全不吃起司的受試族群中，則有176人發展為失智症（4.5%）。換算下來，相當於每1000人之中，兩組之間大約有10-11例的差距。

韋恩表示，雖然這樣的差異不算龐大，且屬於「關聯」而非「因果」的證據，但仍為飲食與失智症風險間的關係提供更多線索，也再次提醒飲食型態與身心理健康兩者間的密切連結。

此外，日本新見公立大學的老年醫學研究者鄭承元與研究團隊也在論文中指出，這些發現與過去觀察性研究所看到的結果一致，皆顯示乳製品攝取與老人認知之間存在連結。

