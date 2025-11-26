健康網》醫曝比抽血更準！ 做不到「1動作」恐是老化警訊

專家表示，如果民眾從沙發起身時感到吃力，甚至需要多試幾次才能站起，是全身退化警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕小心！如果你從沙發起身時感到吃力，甚至需要多試幾次才能站起，是全身退化警訊。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述研究指出，起身速度比血壓、抽血數值更能預測健康風險，包括大腦、心臟、肌肉，都會在這看似簡單的動作中被測試。一旦出現「起不來、起不快、起不穩」，千萬不能忽視。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師Dr. Ooi Hean」發文分享，民眾從沙發裡站起來的速度，比抽血、比血壓、比BMI更能精準預測大腦、心臟、肌肉、甚至死亡風險。「這不是嚇你，而是20年來各大國際期刊反覆驗證的事實。」這意味著，當民眾開始「起不來、起不快、起不穩」時，往往不是肌肉累，而是全身退化已提早報到。

黃軒解釋，從坐姿站起看似簡單，實際上是人體最複雜的日常動作之一。大腦前額葉負責決定何時起身，小腦協助維持平衡，脊髓將指令傳至肌肉；而下肢的股四頭肌、臀肌、核心肌群與心肺補壓反應都需同時啟動。任何一個環節異常，都會讓人起身變得緩慢。國際研究也證實，起身速度與死亡率、心血管疾病與跌倒風險高度相關，是重要的老化預測指標。

他接著分析坐著起不來的6大常見原因，包括：肌少症初期，肌肉量在偷偷變少；關節退化，軟骨磨損、慢性發炎導致從坐姿起立時特別痛；自律神經與血壓調控異常；大腦早期訊號，認知退化不是從忘記開始，反而是「動作順暢度變差」；站起來會喘，是心肺耐力、血液帶氧能力下滑的表現；全身慢性發炎，會加速肌肉分解、神經反射變慢。

逆轉起身變慢

黃軒強調，退化並非不可改善，只要從簡單的動作開始就能逆轉趨勢：

●椅子起立訓練：每天3組、每組10到12下，有助增強下肢肌力與平衡。

●每天走3000至6000步：中等步行量可降低tau蛋白累積、減緩認知退化。

●足量蛋白質：建議每公斤體重大約攝取1至1.2克。

●抗阻力訓練：如深蹲、臀橋，可最快提升坐站能力。

●減少久坐：每30分鐘至少站起1次，避免代謝率持續下降。

黃軒總結，當你開始「起不來、起不快、起不穩」，這不是衰老的終點，而是退化的起點，也代表肌肉、神經、心血管、平衡系統，正逐漸衰弱。不妨從今天起開始逆轉，保持長久健康。

