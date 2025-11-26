自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

特管辦法修法引醫界內戰 病友協會表態挺衛福部

2025/11/26 10:54

台灣年輕病友協會認為，特管辦法修法提供明確的標準，讓專業成為可信賴的保障。示意圖，圖中人物與內文無關。（圖擷取自shutterstock）

台灣年輕病友協會認為，特管辦法修法提供明確的標準，讓專業成為可信賴的保障。示意圖，圖中人物與內文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部預告「特管辦法」修法草案，引起醫界2派內戰。台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿強調，安全是所有醫療的核心，協會支持衛福部提出的醫美管理調整，也希望讓消費者能在安全的情況下，完成「讓自己變得更好」的選擇。

衛福部於14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文草案，要求提供醫美服務的醫師須經過2年PGY訓練，並對服務內容風險採取分級管理，擬要求高風險的醫美手術執行院所參與評鑑，但醫界對於是否溯及既往、要求診所參與評鑑等問題，出現2派意見。

「變美，本就不該是場冒險」，劉桓睿說，近年社會對醫美的需求愈來愈高，一方面市場蓬勃發展，另一方面則是部分醫美事故引起民眾不安，2016年減脂手術致死案、2018 年抽脂致死案、2021 牛奶針致死案，到2024年電波拉皮舒眠後死亡案，都加深社會對醫美風險的疑慮。

劉桓睿強調，醫美本質仍是醫療行為，安全不能憑運氣，缺乏足夠的管理機制，不僅影響診所或當事人，也對整個社會造成連動效應，除了加劇民眾對於醫美的不信任，也會出現劣幣驅逐良幣、真正具備專業訓練的醫療人員受牽連的情況。

此外，劉桓睿提到，醫美措施若發生併發症，後續急救與治療往往會回到健保體系，等於全體人民要共同承擔成本，當療程具有侵入性、使用麻醉或影響身體機能時，適當的規範可以讓病人更安全，也能確保執行者具備必要的能力與設備。

劉桓睿說，醫療服務已經走入日常生活，醫美的安全性與透明度就更加重要，制度就不能停留在「特例管理」的思維，無論是第一次嘗試的年輕人，或已經固定保養的族群，大家都應該在「理解風險」與「有能力保護自己的資訊」中做選擇，而不是在資訊不對等中自我摸索。

對於特管辦法修法，劉桓睿表示，協會支持衛福部提出的調整作法，認同適度的監管並非增加障礙，而是提供明確的標準，讓專業成為保障，也讓消費者能放心，希望透過這次修法，讓日漸普遍的醫美服務讓人更加安心、透明、值得信任。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中