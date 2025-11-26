自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

北榮新竹分院安寧團隊圓夢旅程 讓陪伴與愛填滿生命最後篇章

2025/11/26 10:05

一個風和日麗早晨，北榮新竹分院安寧團隊圓夢車隊載著黃女士和她的丈夫、長女踏上久違的旅程。（北榮新竹分院提供）

一個風和日麗早晨，北榮新竹分院安寧團隊圓夢車隊載著黃女士和她的丈夫、長女踏上久違的旅程。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕63歲黃女士罹患小腦萎縮症，臥病多年無法言語，台北榮總新竹分院安寧居家護理師戴君竹在例行訪視中，從黃女丈夫口中聽見自己近期被診斷大腸癌第三期，除了面對病情的不安，更說出深藏心底多年的願望：「只要身體還可以，想親自帶太太和女兒出去走走，再重溫一家人相聚的時光。」這句真誠的心願，成了圓夢旅程的起點。

北榮新竹分院安寧團隊啟動圓夢計畫，由戴君竹、心理師黃麗萍及行政助理朱瑩共同協助，並與護理之家及伊甸基金會車隊攜手合作，細緻規劃出一趟專屬於這個家庭的圓夢旅程。一個風和日麗早晨，圓夢車隊緩緩駛入護理之家門口，載著黃女士和她的丈夫、長女踏上久違的旅程。一家人在午後陽光下同坐一桌，分享僅屬於彼此的溫柔片刻。

北榮新竹分院安寧團隊啟動圓夢計畫，由安寧團隊與護理之家及伊甸基金會車隊攜手合作，細緻規劃出一趟專屬於黃女士家庭的圓夢旅程。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院安寧團隊啟動圓夢計畫，由安寧團隊與護理之家及伊甸基金會車隊攜手合作，細緻規劃出一趟專屬於黃女士家庭的圓夢旅程。（北榮新竹分院提供）

安寧病房護理長鍾儷薇表示，安寧團隊一路在旁照護、協助、陪伴，細心處理每一個小細節，希望讓黃女士在安全、舒適的情況下感受這段珍貴時光。有了醫療團隊的陪伴，讓黃女士和家屬這一天不再是奢望，而是真正得以完成的禮物。

鍾儷薇說，生命的最後旅程，因為愛而完整，更是家人之間的道謝、道愛與道別。黃女士雖無法言語，但眼神中以微微的呼吸節奏回應著；而家屬則用陪伴和緊握的手，傳達最深的情感。

安寧團隊表示，安寧緩和醫療的價值，不只是減輕病患病苦，更在於陪伴病人與家屬活出生命最後的願望與尊嚴。圓夢計畫讓病人再次看見世界，也讓家屬能在未來的日子裡，帶著家人一起努力過的記憶前行沒有遺憾。

