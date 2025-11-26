自由電子報
健康 > 杏林動態

發現北歐3國醫療體系「這點」是共同點 台大雲林分院將納入核心策略

2025/11/26 10:03

台大醫院雲林分院組團到挪威、瑞典、丹麥等北歐三國醫療單位參訪，學習成功經驗。（圖由台大雲林分院提供）

台大醫院雲林分院組團到挪威、瑞典、丹麥等北歐三國醫療單位參訪，學習成功經驗。（圖由台大雲林分院提供）

〔記者李文德／雲林報導〕因應醫療科技進步，台大醫院雲林分院組團到挪威、瑞典、丹麥等北歐三國，展開智慧創新醫療參訪，走訪當地9個指標性醫療及公共衛生組織。院長馬惠明表示，參訪9處共同點為「高科技及人本精神」並行，將納入院內6大核心策略。

院方表示，此次以「智慧醫療」與「健康治理」為參訪兩大主軸，像是瑞典Karolinska大學醫院，多項AI臨床應用，包括重症輔助判讀、急診決策系統與在宅醫療模式，讓急重症照護流程更精準有效率，可作為雲林分院推動AI急診與重症輔助決策科學依據。

台大醫院雲林分院組團到挪威、瑞典、丹麥等北歐三國醫療單位參訪，發現其共同點為「高科技及人本精神」並行，將納入院內6大核心策略。（圖由台大雲林分院提供）

台大醫院雲林分院組團到挪威、瑞典、丹麥等北歐三國醫療單位參訪，發現其共同點為「高科技及人本精神」並行，將納入院內6大核心策略。（圖由台大雲林分院提供）

馬惠明指出，瑞典eHealth Agency以國家級數位健康基礎建設著稱，從資料互通、電子處方到跨院串接皆具制度規模，凸顯「韌性醫療系統」重要性。另外，丹麥Rigshospitalet智慧病房與遠距監測系統以即時生理資料、訊號警示與決策支持為核心，強化臨床照護效率。

院方表示，此行參訪團發現北歐醫療「以病人為中心」的文化，從病房設計、復健環境到醫護溝通流程，皆以提升病人自主與安全為目標，展現社會責任的延伸。

馬惠明說，期待雲林分院在推動智慧化與新院區建設時，將這次觀察納入規劃，打造更現代、更韌性、更貼近社區需求的醫院，重要的是讓科技如何落實在日常臨床，讓醫護減負、病人受惠。從制度設計、醫療訓練到社區連結，會納入台大分院6大核心策略，與國家「健康臺灣深耕計畫」接軌。

