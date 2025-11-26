健康網》OL減脂必看！ 改善2方面更享「瘦」

營養師凱蒂指出，多補充助減壓、改善睡眠的營養素，如鎂與色胺酸，也能讓冬天瘦身更有感；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕上班族女生想減脂，別只盯著少吃或瘋狂運動！營養師凱蒂於臉書粉專「Katie凱蒂的營養日常」提醒，久坐族群在減脂初期應先解決作息與營養問題：每天睡足7小時、均衡攝取各類營養素、減少加工食品，才能有效降低發炎反應與皮質醇指數，避免吃再少也瘦不下來。此外，多補充助減壓、改善睡眠的營養素，如鎂與色胺酸，也能讓冬天瘦身更有感。

凱蒂說明，通常都是「壓力大」、「作息亂」，所以才會一直吃覺得自己吃得很健康了，但還是瘦不下來，瘋狂運動、減熱量可能更減不下來。上班族久坐人群在減脂初期，首要應該先把營養、睡眠問題解決！

凱蒂指出，上班族減重關鍵在於，每天睡足7小時；各類營養素都有均衡攝取、少加工製品。身體的發炎反應、皮質醇指數如果太高，吃再少熱量，體重可能依然降不下而且也不建議熱量越減越低。此外，還要多吃「助減壓、睡眠的」營養素們！

●鎂：每日320mg，可從菠菜、南瓜子、深綠色蔬菜攝取。

●色胺酸：製造血清素與褪黑激素的前驅物質。

凱蒂補充，這樣吃在冬天一樣可以再瘦5公斤。

