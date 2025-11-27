限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》怕阿茲海默症上身 營養師：多吃7大食物養腸道
〔健康頻道／綜合報導〕健康的飲食，能養出健康腸道菌相。營養師老辜指出，老化和不當飲食習慣，導致腸道菌相失衡（dysbiosis），嚴重會造成腸道發炎，最終可能共同促進阿茲海默症的發生。
老辜在臉書專頁「老辜營養與科學」發文分享，近年研究發現，有助於腸道生態的健康飲食，對於神經退化疾病具有保護作用。他特別列舉多攝取7類食物，養好腸道避免阿茲海默症上身：
請繼續往下閱讀...
1.低脂乳製品
2.魚類與海鮮
3.天然蔬果與豆類
4.發酵乳品：優格、克非爾
5.發酵食品：酸菜、辛奇（泡菜）、天貝、納豆
6.富含多酚的食物：莓類、堅果、香料、橄欖油、紅葡萄等
7.益生元食物：洋蔥、大蒜、韭蔥、香蕉、蘆筍、燕麥等
老辜指出，這些食物少吃為妙：高脂乳製品、紅肉、超加工肉品、炸物、鹹味零食、甜食、含糖飲料等，吃多腸道環境不健康，晚年腦部狀態可能特別差，疾病接踵而來。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應